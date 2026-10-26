Oliva espera reabrir esta semana el IES afectado por la dana Adam y ve "normalidad" en el resto de servicios

IES Gabriel Ciscar de Oliva - INSTAGRAM CARMEN ORTÍ

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Oliva (Valencia), Yolanda Pastor, ha destacado que, una semana después del paso de la dana Adam, la localidad ha restablecido prácticamente la "normalidad absoluta" en los servicios básicos esenciales y en la actividad educativa, a excepción del instituto Gabriel Císcar que resultó muy afectado y que se reabrirá "mañana o pasado".

Así lo ha explicado este lunes la primera edil en declaraciones a Europa Press Televisión, siete días después del temporal que afectó especialmente a las comarcas de la Safor (Valencia) y la Marina Alta (Alicante).

Según ha expuesto, los esfuerzos se concentraron inicialmente en recuperar los servicios básicos esenciales, como el agua, la luz y la comida. Ha recordado que Oliva estuvo dos días sin agua potable en la zona de las playas, con lo que "el reparto de agua embotellada fue la prioridad y, sobre todo, la comida para la gente que lo había perdido todo".

A partir de ahí, el objetivo fue reabrir los centros educativos, algo que se logró el pasado jueves, ya que "para los niños y niñas era muy importante volver a esa normalidad". Reabrieron todos los centros salvo el IES Gabriel Císcar, ya que está "justo al lado del río Alfadalí" y resultó muy afectado.

Respecto a la situación actual de este instituto, la alcaldesa ha indicado que "se está intentando poner en marcha cuanto antes, pero aún no está para abrir" y "a lo mejor mañana o pasado mañana ya se puede". "El resto ya tiene normalidad absoluta", ha subrayado, y ha destacado que las instalaciones deportivas abrirán este lunes de forma habitual.

Paralelamente, durante esta semana se han habilitado dos campas en Oliva para que la gente pueda depositar sus enseres, "porque prácticamente todas las plantas bajas de la playa han quedado inservibles", y se trabaja "intensamente en la retirada de los trastos" depositados en las calles. La Generalitat se encarga de vaciar las campas, ha precisado Pastor, quien ha contactado este lunes con el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, para coordinar los trabajos.

Preguntada por la cantidad de viviendas y personas afectadas, Pastor ha indicado que lo están cuantificando los servicios técnicos municipales para ayudar a tramitar las ayudas. Se ha habilitado un punto de información en el Centro Polivalente de Oliva, con dos asesores voluntarios en materia de seguros.

Además, ha avanzado que el Ayuntamiento elaborará un mapa "para que la gente vea in situ qué punto ha sido afectado" y facilitar la canalización de donaciones. "No sabemos cuántas viviendas hay afectadas de momento, pero todo lo que son plantas bajas han sido afectadas por igual. Ha sido en línea recta: todas las urbanizaciones, desde el norte hasta el sur", ha concretado, para añadir que el último barrio de Oliva, San Francés, quedó "completamente anegado" al estar junto al río.

COORDINACIÓN "DESDE EL MINUTO UNO"

La alcaldesa de Oliva ha afirmado que ha habido "una muy buena coordinación desde el minuto uno" entre las administraciones, algo que fue "fundamental para salvar vidas", y ha agradecido la "solidaridad en mayúsculas" recibida por los vecinos afectados. Ha asegurado que no se ha sentido "sola" a pesar de que "nadie está preparado para resolver estos problemas": "Pese a la desgracia, hemos de aprender que trabajando conjuntamente las cosas pueden ir bien".

"No estamos solos (...). Vamos paso a paso, porque la organización es muy importante. En una situación de emergencia como la que hemos vivido necesitamos ir paso a paso, no se puede correr más y yo creo que la gente eso lo ha entendido", ha aseverado, y ha señalado: "Nos queda mucho por hacer".