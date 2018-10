Oliver, dispuesta a ser cabeza de lista en 2019, aboga por una marca mixta Podemos-València en Comú

Publicado 04/03/2018 11:44:48 CET

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda teniente de alcalde en el Ayuntamiento de València y portavoz de València en Comú en el consistorio, María Oliver, miembro de Podemos, ha reiterado su deseo de ser candidata de esta formación o de la plataforma que la acompañe para las elecciones municipales del próximo año. Asimismo, ha apostado por la presencia de Podemos en el nombre de la candidatura que se presente y ha defendido como "fórmula más realista" la "marca mixta" Podemos-València en Comú.

"Me gustaría ser candidata", ha manifestado Oliver en una entrevista a Europa Press. Así, ha señalado que a lo largo de este mandato, "se han abierto muchos proyectos" a los que "por responsabilidad y por ilusión" le gustaría poder dar "continuidad" desde el consistorio.

La también concejala de Vivienda, Educación y Ación Cultural ha precisado que no habla de ella sola sino pensando también en sus asesores y en los servicios que trabajan con ella por ser "gente que se acaba implicando mucho en el proyecto".

María Oliver, que concurrió en las elecciones municipales de 2015 como número dos de València en Comú y que llegó a la portavocía tras la renuncia de Jordi Peris como edil, ha considerado que la presencia de Podemos en la citada plataforma a lo largo de los tres años de legislatura que han transcurrido "se ha oficializado a través de una mesa de coordinación" en la que están ambas partes y ha estimado necesario que en el caso de València su partido tenga visibilidad de cara los próximos comicios.

"Siempre he defendido que en aquellos municipios donde a la marca municipalista inicial sume Podemos debería complementarse de alguna manera", ha dicho, también para que la gente que opte por este partido sepa en qué lista está representado y que no suceda como en convocatorias en las que "la gente que quería votar a Podemos no sabía muy bien qué papeleta tenía que coger".

Oliver ha precisado que eso debería hacerse sin "menospreciar" al "espacio ciudadano que puede complementar a Podemos". Asimismo, ha comentado que se debe tener en cuenta las circunstancias de cada municipio y decidir si Podemos debe liderar la candidatura, unirse a otra marca o integrarse en su denominación. "Tenemos que tener esa capacidad, creo que es lo que la gente espera de nosotros", ha expuesto.

Por lo que respecta a la ciudad de València, la edil ha señalado que "Podemos ha cogido bastante relevancia dentro de la marca" València en Comú y ha apostado así por impulsar por "una marca mixta" que, en su opinión, "sumaría". Oliver ha apostado también por lograr "un incremento de concejales" en València ya que cree "necesario tener un poco más de peso en el gobierno".

"Un Podemos-València en Comú creo que sería la fórmula más realista por lo que yo veo en esta ciudad", ha subrayado, aunque ha precisado que no es ella quien debe decidirlo sino "la gente". "Esto no deja de ser una opinión personal", ha declarado.

En cambio, María Oliver ha manifestado que "hay otras ciudades en las que la marca" conjunta "tiene mucho tirón", como sucede con "Barcelona en Comú, por ejemplo". "Al final, es una cuestión de realidades y de reconocer el trabajo que se ha hecho", ha agregado respecto a las circunstancias de cada territorio.

"TRABAJO BASTANTE POSITIVO"

La responsable municipal se ha referido también al trabajo desempeñado en el Ayuntamiento de València por los tres representantes con que cuenta València en Comú y ha asegurado que ha sido "bastante positivo", por lo que ha estimado necesario "reivindicarlo" también con vistas a los próximos comicios locales.

"De alguna manera, con un nombre u otro, entiendo que lo importante es que la gente reconozca una manera de hacer política en la pepeleta que va a coger". En este sentido, ha insistido en la propuesta de "conjugar un partido estatal que es Podemos con una acción municipal o sensibilidad más local, para intentar sumar, que es al final lo que buscamos".

Por otro lado, preguntada por la relación de Podemos en València con la dirección nacional del partido, Oliver ha indicado que "nos relacionamos, sobre todo, a través de la red de municipios" y ha señalado que tienen "mucho contacto" y una "relación fluida" para temas concretos" que afectan al ámbito local.

"EN LOS MUNICIPIOS"

La concejala ha afirmado que la realidad de "Unidos Podemos está en los municipios". "La bondad de la gestión que estamos haciendo solo se ve en los municipios, Entonces, es importante rescatar esa realidad para que el votante vea qué pasa cuando se gobierna. Creo que las ciudades del cambio están haciendo una gestión impecable y es importante rescatar eso como propio", ha insistido.

Igualmente, respecto al trato que Podemos en València recibe del partido en el ámbito estatal, María Oliver ha aseverado: "con la estructura que tiene Podemos el apoyo que nos da es el justo. No hemos generado una macroestructura como otros partidos".

En este sentido, ha valorado también y ha estimado "adecuada" la "no intromisión" de la dirección en las plataformas que "se estaban construyendo. "Ese tacto creo que está justificado. No lo veo como falta de atención sino como respeto a los territorios y se plantea así desde Madrid", ha declarado.