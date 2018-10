Oltra acusa a Bravo de no conocer "sus competencias ni las ajenas" por la futura comisaría de violencia de género

Publicado 23/08/2018 9:16:39 CET

La vicepresidenta critica en Twitter a la consellera de Justicia por "saltarse a la torera" el Pacto Valenciano en esta materia

VALÈNCIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se ha enfrentado públicamente, a través de Twitter, a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien este miércoles anunció que la Ciudad de la Justicia de València será la primera sede judicial de España que contará con una comisaría de Policía especializada en violencia de género gracias a un proyecto piloto impulsado por su departamento junto al Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Para Oltra, es "incomprensible" y se le escapan las razones por las cuales "la consellera de Justicia no conoce sus competencias ni las ajenas y se salta a la torera el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista", según ha escrito en su cuenta de Twitter @monicaoltra. "No tengo palabras, o me sobran y me las callo", añade.

La vicepresidenta del Consell ha criticado también al Gobierno de España, "del que tanto se espera en materia de violencia de género y que ya ha dado pasos muy significativos", por no haber valorado la importancia de una propuesta en la que el Gobierno del Botànic lleva dos años trabajando y que consiste en ubicar una oficina de denuncias espcializada en volencia de género junto al Centro de Mujer 24 horas de Valencia. Un espacio "seguro y amable", apunta Oltra, para el que la Generalitat cedía un espacio anexo a este centro al Ejecutivo.

Esta propuesta surgió a raíz de analizar el "desfase existente entre las mujeres víctimas que acuden al Centro y el número de denuncias presentadas que es muy inferior". Las profesionales que las atienden saben y así lo expresan de la importancia de acompañar y apoyar en este proceso, explica Oltra.

En su opinión, el espacio contiguo al Centro es una "solución ideal" para que esa labor de acompañamiento culmine en denuncia en una oficina especializada, donde mujeres, a ser posible sin uniformar, atiendan la denuncia de las víctimas y ellas se sientan seguras y acompañadas.

En el mismo espacio en que psicólogas, trabajadoras sociales, letradas y otras profesionales atienden a las mujeres, como un paso más en el proceso, se presenta la denuncia y se evita así la doble victimización que tantas veces frustra el camino a la denuncia.

"INCOMPRENSIBLE" DEL NUEVO GOBIERNO DE ESPAÑA

Al respecto, recuerda que el Gobierno del PP nunca aceptó esta propuesta y señala que proponía como ubicación la Ciudad de la Justicia, un espacio que, según Oltra, "resulta angustioso para las mujeres puesto que les avanza la contienda que van a sufrir. Será el espacio donde también irá el agresor. Es un espacio de batalla judicial".

"Obviamente, --continúa en su Twitter--, el juzgado será un lugar que habrán de transitar, pero la idea es posponer ese momento para poder acompañarlas adecuadamente por parte de las profesionales y que cuando llegue el día estén preparadas y no se echen atrás como lamentablemente ocurre muchas veces".

A su juicio, "es incomprensible que no se haya escuchado la voz de las mujeres profesionales que cada día trabajan con las víctimas y las protegen de sus agresores. Es incomprensible que el Gobierno socialista haya seguido la estela del PP en vez de apostar por las víctimas", concluye.