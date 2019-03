Oltra sobre el adelanto electoral: "Es la única de las decisiones del Consell que no se ha tomado por unanimidad"

Actualizado 04/03/2019 21:03:03 CET

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

"La singularización de la identidad valenciana en las elecciones no es compatible con convocar las elecciones al mismo tiempo", dice

VALÈNCIA, 4 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha remarcado este lunes que el adelanto electoral de las elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana se ha aprobado con los cinco votos a favor de los miembros del PSPV en el Consell y el voto de calidad del presidente. "Desde julio de 2015 hasta hoy, el Consell ha tomado 5.746 decisiones en favor del pueblo valenciano por unanimidad; hoy es la única de las decisiones que no se ha tomado por unanimidad", ha revelado la también portavoz del Gobierno autonómico.

Oltra, que ha comparecido en rueda de prensa en la sede del Palau dels Valeriola, sede de su departamento, una hora después del anuncio del adelanto de elecciones y a continuación de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ofreciera la suya, ha insistido en que la última vez que habló con el jefe del Consell sobre esta cuestión fue el 15 de febrero, coincidiendo con la convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez, y ambos acordaron un "mensaje común" de que no había "razones políticas para avanzar las elecciones autonómicas".

La también consellera de Políticas Inclusivas ha puntualizado que las razones políticas para el adelanto electoral sería la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos y proposiciones no de ley o la inestabilidad política o parlamentaria. "Coincidimos el presidente y yo en que esas razones no están presentes en el territorio valenciano", ha asegurado.

"Yo soy una persona leal y entiendo que sí del 15 de febrero al 1 de marzo no ha habido un cambio, la opinión se mantiene intacta", ha dicho en referencia a sus declaraciones como portavoz del Consell en las que aseguró que no había razones políticas para el adelanto.

Además, ha resaltado que el "mensaje de la singularización de la identidad valenciana en las elecciones no es compatible con convocar las elecciones al mismo tiempo" que las generales; así como que "el discurso se valencianiza en la medida que va unido a las elecciones municipales".

"Lo que representamos la mitad del gobierno valenciano -en referencia a los cinco consellers de Compromís-, entendemos políticamente, al margen de otras cuestiones, que el mensaje de la singularización de la identidad valenciana, las elecciones valencianas, no es compatible con haber convocado las elecciones autonómicas en el mismo momento que elecciones generales de España".

En este contexto, ha añadido que la proximidad de las elecciones municipales, "donde se habla de lo que pasa en casa, es lo que garantiza valencianizar las elecciones. Por eso nos hemos opuesto", ha resaltado; antes de insistir que con el adelanto electoral "no se singulariza, no se defienden los intereses valencianos".

CUESTIONES JURÍDICAS

Preguntada sobre el voto de calidad de Puig, la vicepresidenta ha explicado que, como secretaria del Consell, su obligación es advertir de posibles cuestiones jurídicas que puedan afectar a decisiones del gobierno valenciano, ante lo que ha considerado que la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General "plantea serias dudas sobre la capacidad que tenemos para convocar esas elecciones".

"Esta disposición adicional quinta es muy taxativa, en cuanto a que aquellas comunidades autónomas que en 1995 convocaron conjuntamente elecciones municipales y autonómicas, tienen que hacerlas coincidir con las europeas si el intervalo no es superior a cuatro meses", ha detallado.

Por otra parte, ha explicado el decreto 87 de 1983, según el cual, el Consell tomará las decisiones por la mitad más uno de los consellers y, en caso de empate, decide el voto de calidad del presidente. Por tanto, ha dicho, el voto de calidad de Puig es "jurídicamente incuestionable".

NO RECURRIRÁN LA DECISIÓN

Preguntada por un informe jurídico del PSPV sobre la posibilidad de adelantar los comicios, Oltra ha detallado que no lo han podido ver, ya que lo han recibido en torno a las 17.50 horas y no iba firmado, al tiempo que ha rechazado la posibilidad de presentar un recurso a la decisión de convocar elecciones.

Cuestionada por si durante el pleno extraordinario ha tenido lugar una votación, Oltra ha aseverado: "Si el 'president' dice que no se ha votado nada, aquí estamos los cinco, volvemos al Palau y votamos. Si votar es levantar la mano físicamente, ahora mismo volvemos los cinco".

La vicepresidenta ha puntualizado que en un órgano de gobierno no es necesario levantar la mano para votar, si no que ella, como vicepresidenta, ha expuesto la posición de los cinco miembros del Consell que forman parte de Compromís. "De diez la mitad son cinco y yo no soy muy buena en matemáticas", ha ironizado.

"Planteo que las cinco personas, que representamos más de 450.000 votos de los valencianos, no apoyábamos esa propuesta, nos íbamos a oponer y eso motivaba el voto de calidad del presidente. No hay que ser muy espabilado para darse cuenta de que hay una votación de cinco contra cinco, pero si la votación era levantar la mano, vamos los cinco al Palau a levantar la mano", ha aseverado.