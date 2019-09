Oltra apuesta por una "plataforma única" que incluya a Unidas Podemos y Más Madrid

453765.1.644.368.20190923134452

Insta a esperar a la ejecutiva de Compromís de esta tarde y recuerda que Unides Podem es socio de gobierno en la Generalitat

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha afirmado este lunes que su primera opción de confluencia electoral es "una gran plataforma única" de la izquierda, fuera del bipartidismo y el neoliberalismo, en la que se integrarían tanto Unidas Podemos como el partido de Íñigo Errejón, Más Madrid. "Sería lo deseable y si hubiera altura de miras, sería la solución óptima y le daríamos una alegría a muchísimos hombres y mujeres", ha agregado.

Así se ha pronunciado Oltra en declaraciones a los medios al ser preguntada sobre sus preferencias --Unidas Podemos o Íñigo Errejón-- si finalmente Compromís acude en una confluencia a las elecciones del 10N. "Esta tarde tenemos ejecutiva, no me gusta avanzar las decisiones antes", ha dicho, recordando que el liderazgo en esta coalición es "coral" y ella quiere "escuchar el sentir general de la organización".

"Compromís siempre ha sido una formación basada en la alianza", ha indicado, y ahora apuesta también "por una alianza amplia" en un momento en que se está produciendo "una ofensiva del bipartidismo antiguo y una ofensiva de la hegemonía neoliberal". Esa alianza, ha precisado, serviría para que los ciudadanos "no tengan que elegir entre varias papeletas que les puedan gustar por diferentes motivos cada una de ellas".

A su juicio, "hay que ponerlo fácil en una situación de emergencia como esta" que requiere de "altura de miras, como es que cada uno se guarde un poco las esencias y se vaya a acuerdos amplios". "Que cada uno guardemos nuestras verdades absolutas y busquemos ese común denominador, seguro que entre los partidos de este ámbito encontramos el punto de equilibrio para hacer una única oferta electoral fuera de ese bipartidismo que está ahora en ofensiva", ha agregado.

Ante el hecho de que el diputado de Compromís Joan Baldoví haya mostrado ya su apuesta por concurrir con el partido de Errejón, ha señalado que cada uno tiene "una visión" y ha precisado que ella también está "muy condicionada" por el hecho de que está gobernando la Generalitat con Unides Podem.

"Hay que tener en cuenta este tipo de variables a la hora de tomar una decisión y es que nuestros socios de gobierno tienen que tener también un lugar dentro de nuestras alianzas con arreglo a esa unión que tenemos en el gobierno", ha incidido.

Oltra ha insistido en que apuesta por una plataforma única, porque "está bien que haya pluralidad, pero ese pluralismo tiene que encontrar las vías de entendimiento", y si no puede ser, los órganos de Compromís decidirán: "Estoy segura de que llegaremos al punto en común que siempre llegamos en Compromís".

Preguntada si cree que realmente una única plataforma podría unir las candidaturas de Errejón y Pablo Iglesias, ha apuntado que "sería lo deseable" y se le daría "una alegría a muchísimos hombres y mujeres que están pidiendo que sepamos sentarnos, escuchar y dialogar".

En este punto, ha remarcado que no puede ser que se critique "a los que no han podido o no han sabido llegar a un pacto de gobierno" y al mismo tiempo estas fuerzas de la izquierda no sean capaces "de llegar a un pacto de cara a unas elecciones". "Reproduciendo aquello que estamos criticando no vamos a llegar muy lejos", ha advertido.

LA DERECHA, LA "VERDADERA AMENAZA"

Para Oltra, no hay que "darle la reválida a las derechas" porque la verdadera "amenaza" es que al final "por la falta de altura de miras de los partidos que se enmarcan dentro de las izquierdas" se le dé "la oportunidad a las derechas y a la extrema derecha de condicionar el futuro de este país".

Sobre las palabras de Pablo Iglesias, que ha afirmado que "no está lejos el acuerdo" con Compromís, Mónica Oltra ha explicado que ayer el líder de Podemos le preguntó "cómo lo veía" y ella le dijo que hoy había una ejecutiva y le iría diciendo. "No sé si eso es lejos o cerca, eso es lo que hubo", ha explicado.

Ante la pregunta de si ha hablado con Errejón, ha indicado que después de la toma de decisión del partido de concurrir el 10N no y que "hace tiempo" que no han podido hablar, aunque "eso no quiere decir que no haya conversaciones". Ella, ha dicho la también vicepresidenta de la Generalitat, está "más centrada en los temas de gobierno" y hay otras personas que se encargan de las negociaciones políticas electorales.

Respecto a si le gusta la marca 'Más País', ha señalado que a ella le gusta Compromís, y sobre si tienen alguna línea roja en la negociación, ha afirmado que en la formación no son partidarios de establecerlas: "Cuando tienes que sentarte a negociar y la gente va con muchas líneas rojas a negociar en realidad lo que te está diciendo es que no tiene muchas ganas de hablar. Lo primero que hay que hacer cuando uno se sienta a negociar es escuchar, luego hablar y luego pactar".

PONE EN VALOR A BALDOVÍ

Sobre si Joan Baldoví sería el cabeza indiscutible, Oltra ha afirmado que "obviamente es el cabeza de lista indiscutible de Compromís", como también "el político mejor valorado de España y el diputado que más votos ha costado en las últimas elecciones", y por ello, van a "hacer valer ese liderazgo y esa bonhomía" porque Baldoví, "además de ser un buen político es una gran persona".

Por último, preguntada sobre si teme un aumento de la abstención, ha señalado que "es casi un hecho futuro pero cierto" porque "la gente está muy cabreada" y dice que no va a votar el 10N. No obstante, ha asegurado que no cree que esa sea "una manera de expresar el cabreo" porque expresa más bien "la impotencia".