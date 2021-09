Oltra: "El conseller de Hacienda no me dice 'así' y yo obedezco como una niña pequeña"

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha incidido en defender una negociación colectiva de los presupuestos en el seno del gobierno y ha insistido en que "los presupuestos son del Consell": "El conseller de Hacienda no me dice 'así' y yo obedezco como una niña pequeña".

Así se ha pronunciado Oltra en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt donde ha incidido en que las cuentas "se presentan cuando hay acuerdo, y se tienen que negociar". "No vale que venga aquí el conseller de Hacienda y me dé una palmadita y me diga: 'Tienes que quitar tanto dinero'", ha aseverado.

La vicepresidenta ha asegurado que "paz ha habido siempre" en el Consell, aunque ha insistido en rechazar la "negociación radial" de cada departamento con Hacienda que "hace que no conozcas todo el presupuesto". "Conoces lo que hay en tu Conselleria y no el conjunto, y después hay sorpresas", ha manifestado.

"Tú has tenido que recortar unas partidas y luego ves otras que no consideras tan importantes" y ha puesto como ejemplo las subvenciones nominativas con "una composición partidista", lo que ha considerado "una deslealtad tremenda".

Por eso, ha insistido en que no "haya sorpresas" cuando lleguen las cuentas a Les Corts. "Actos de fe nunca más. Yo no voy a volver a votar un presupuesto del que no conozca hasta la última cifra", ha manifestado.

"El año pasado todo mi presupuesto estaba del revés. Hacienda había hecho el presupuesto que le había dado la gana sin contar con la realidad. Mucha gente se habría quedado sin plaza, yo habría tenido que sacar gente de las residencias", ha remarcado, y ha considerado que "200 hojas del revés no es un error, es intentar hacer una maniobra política" con la que, a su juicio, se la había "intentado arrinconar".

Por ello, ha defendido que la "parte política esté por encima de la administrativa, y más aún cuando esta se utiliza para meter prisa". "Al final nosotros estamos codecidiendo un presupuesto que votamos todos, y para votar tenemos que conocerlo y estar de acuerdo", ha manifestado.

"No puede volver a pasar lo del año pasado ni lo de años anteriores", ha remarcado. "Cuanta más tranquilidad, más tiempo y más miradas plurales y compartidas se aborde el presupuesto mucho mejor. Así no hay sorpresas y cuando hay sorpresas, mucho mejor", ha agregado.

LA COMISIÓN, "LO ANTES POSIBLE"

Respecto a la conformación de la comisión 'ad hoc' para negociar el presupuesto, Oltra ha indicado que hoy habrá una reunión para "ver cómo se organiza". "Tampoco tiene que ser que nos tengamos que reunir en Mestalla", ha ironizado, respecto al número de personas que la formarán.

En este sentido, no ha precisado si serán todos miembros del Consell o si también tendrán presencia los grupos parlamentarios de Les Corts. "Obviamente tiene que haber personas conocedoras del Gobierno, no tienen que ser personas neófitas que no conozcan como funciona el presupuesto", ha agregado. No obstante, ha insistido en que se comience a reunir "lo antes posible".