Oltra defiende que la renta mínima se "vehiculice" desde las CCAA e implique "acompañamiento profesional"

VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha defendido este viernes un modelo por el cual la renta mínima "se vehiculice" a través de las comunidades autónomas, de forma que además esté acompañada de un "proceso de acompañamiento profesional de los servicios sociales".

"Igual que a uno no le damos medicinas que un médico no dice que necesite, no se deben hacer experimentos sociales sin acompañamiento profesional", ha argumentado la también portavoz del gobierno valenciano, a preguntas de los medios durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell este viernes.

Oltra ha explicado que esta semana mantuvo una reunión informativa interterritorial en materia de servicios sociales y que esta tarde se tratará la cuestión en un encuentro con el Ministerio de Seguridad Social.

Ha explicado que durante la reunión la Generalitat defendió, para la renta mínima, "un moldeo por el cual la renta se vehiculice por las comunidades autónomas", ya que el Consell entiende que debe esta vinculada a un "proceso de acompañamiento profesional de los servicios sociales" porque esta ayuda pretende "procurar que las personas hagan un proceso emancipatorio para hacer su proyecto de vida independiente" y este "necesita profesionales".

La renta mínima "no es una renta básica universal" sino una medida "redistributiva" que necesita "in sistema fiscal potente que no ha implementado ningún país". Se trata de unas ayudas sociales, ha recalcado.

En este sentido, Oltra cree que "igual que no damos a uno medicinas que un médico no dice que necesite, no se deben hacer experimentos sociales sin acompañamiento profesional", pues a su juicio si se prescinde de ese acompañamiento "cronificamos la pobreza" en colectivos y territorios.

Por ello, defiende que esta renta se coordine a través de las comunidades autónomas y que el Gobierno central transfiera esos fondos.Además, ha advertido que "los periodos de transición generan transiciones" y que habrá gente a la que la administración no llegará, por lo que defiende que si se desvincula de los procesos de inclusión "a medio término eso será negativo".