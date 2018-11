Oltra destaca el esfuerzo "sin precedentes" en política social: "Ha sido la legislatura de la atención a la dependencia"

Actualizado 06/11/2018 19:39:31 CET

Remarca que los derechos están "por encima del presupuesto" y se garantizarán con los ingresos previstos o a través del endeudamiento

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado este martes el "esfuerzo sin precedentes" realizado por el Consell del Botànic en esta área, con un aumento presupuestario del 83% desde 2015, resaltando entre otras cuestiones que esta "ha sido la legislatura de la atención a las personas en situación de dependencia" haciendo algo "tal revolucionario como comenzar a cumplir la ley".

Así lo ha asegurado Oltra durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts para detallar el presupuesto de su departamento para 2019 --que cuenta con 1.528 millones de euros, un 27,9% más que el de partida de este año-- y en la que tanto PP como Ciudadanos han cuestionado que el gasto se sustente en ingresos "ficticios" que no sabe si llegarán por parte del Estado.

Ha respondido al respecto que ha presupuestado servicios "necesarios" y los derechos "están por encima" de las consignaciones presupuestarias, y ha agregado: "Si no llegan (esos ingresos), tendremos que hacer que lleguen". Su hoja de ruta, ha dicho, pasa por seguir garantizando esos derechos y "seguir reivindicando el dinero justo".

"¿Que es deuda? Pues ya lo pagaremos, pero no vamos a dejar de hacerlo", ha indicado, resaltando que "una cosa es endeudarse para que los mayores tengan la dependencia y otra hacerlo para Gürtel, Brugal o Emarsa". "Puede que soñemos, pero no provocamos pesadillas", ha indicado.

Además, ha defendido la necesidad de que se entienda que los derechos sociales "son tan importantes como llevar a un niño a una escuela" y se deben garantizar de igual manera pese a la "brecha" existente entre las previsiones y los ingresos "contantes y sonantes".

La vicepresidenta ha calificado sus cuentas como "un presupuesto de transformación al servicio de las personas" y ha repasado algunos de sus programas, entre ellos la Renta Valenciana de Inclusión, que contará con 100 millones en 2019, con crédito ampliable, en la que si finalmente se aumentara el salario mínimo las cuantías llegarían a 1.080 euros en el caso de una familia de cuatro miembros.

También se ha referido al concierto social, el servicio básico de atención a las personas por parte de entidades privadas no lucrativas, que este año ha comenzado a ponerse en marcha en el ámbito de la diversidad funcional. En 2019 se extenderá a infancia y adolescencia, violencia machista y mayores y en 2020 llegará a los centros y personas que trabajan en exclusión social y migrantes.

Junto con las subvenciones, contratos y otros instrumentos, en el ámbito de la diversidad funcional habrá el año que viene más de 11.000 personas atendidas, 13.700 mayores, 3.200 menores y más de 154 mujeres víctimas de violencia de género.

"En 2015 nos encontramos con 21.064 plazas en términos globales y en 2019 habrá 28.207, un 33,9% más, 7.143 nuevas personas atendidas", ha destacado Oltra, que ha indicado que para conseguir ese objetivo se destinarán 537 millones de euros (83,7 para infancia; 302,8 para mayores; 139,7 para diversidad funcional y 11,2 para víctimas de violencia de género). "Se trata de dinero muy bien invertido", ha subrayado.

En cuanto a la dependencia, ha recordado la apuesta por fomentar la autonomía personal y ha explicado que en 2019 se generalizará el servicio de ayuda a domicilio para las personas en situación de dependencia, con 4,2 millones de euros. También ha destacado los 2,4 millones en inversión en los centros especializados de atención a personas mayores para "dignificarlos, reforzar equipos y aumentar actividades".

Asimismo, ha señalado que desde julio de 2015 se han incorporado al sistema de la dependencia 54.870 nuevas personas y se ha consignado un presupuesto en 2019 para atender esas y las nuevas prestaciones 358,3 millones, 110 más que este año.

"Gestionamos más y mejor, triplicamos las personas atendidas y como ahora la administración responde y la sociedad lo sabe también se incrementan las solicitudes, que en algún momento incluso se han triplicado respecto a otras épocas", ha insistido la vicepresidenta, que ha puesto en valor que el tiempo media de espera de una solicitud era de 4 años cuando llegaron al Consell y ahora se ha reducido "muchísimo" e incluso más de mil solicitudes se han resuelto en el plazo legal de seis meses.

Igualdad también ha presupuestado 23 millones de euros para devolver "los copagos injustos que el anterior gobierno impuso a los usuarios de centros diurnos o residenciales", ha destacado.

Por otra parte, Oltra ha recordado el aumento de prestaciones a familias acogedoras o la partida de 3 millones para la transición a la vida independiente de los jóvenes extutelados por la Generalitat, los 21,5 millones para el IVAJ o los 5,3 millones para la red valenciana de igualdad.

Asimismo, hay consignados 19,1 millones de euros, frente a los 7,6 de 2015, para cumplir las medidas del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, y ha repasado también las inversiones previstas para dignificar equipamientos de servicios sociales, para lo que se impulsarán tres órdenes con 12 millones de euros en total: una para mayores, otra para diversidad funcional y otra para mejora de centros polivalentes.

A ello se suman, por ejemplo, los 7 millones presupuestados para el inicio de la reforma de las residencias de Carlet y Elda y el inicio de la construcción de centros en Carlet y Llíria, o la inversión prevista para el nuevo centro de salud mental de Carcaixent o de diversidad funcional de Sueca o Paterna. La apuesta, ha incidido, trata de "romper el estigma de ser recursos a los que se acude con vergüenza, de tapadillo en casos de necesidad".

"Los servicios sociales son la cuarta pata del estado del bienestar", ha subrayado la vicepresidenta, que también ha destacado que la inversión en políticas sociales es "imprescindible en términos éticos, de equidad o de justicia social" pero también "rentable económicamente" por su retorno a la economía en forma de consumo o empleo, por ejemplo, pudiendo suponer casi 6.000 puestos de trabajo nuevos para hacer "robusto" ese sistema público de servicios sociales.

La diputada del PP María José Catalá ha cuestionado la credibilidad de estas cuentas al contar con más de 2.200 millones "ficticios" y ha criticado que se hagan "cábalas" y se "pinten cifras" en un ámbito como este, ya que "generar expectativas sobre personas vulnerables pasa a ser una "crueldad" y no solo una "irresponsabilidad".

"Derechos hay, pero si no hay mecanismos de pago, ¿qué hacemos con las personas?", ha preguntado, para subrayar la "incoherencia política" de Compromís que en 2015 llevó a los tribunales los presupuestos del PP al advertir ingresos que no se iban a materializar y ahora consignar 2.200 millones "ficticios".

Tony Woodward (Cs) ha apuntado a Oltra que con estos presupuestos podría estar "satisfecha" si se pudieran implementar, pero ha advertido de que se están "creando expectativas" que su grupo pone "en tela de juicio" y ha preguntado qué ocurrirá si "los ingresos del mago Soler" no llegan.

Oltra ha lamentado que el PP hable de "crueldad" cuando "tenían 46.000 personas pudriéndose en las listas de espera de dependencia" y sobre el recurso a las cuentas de 2015 ha indicado que ya sabían que no tenía recorrido en su momento, pero de esa manera se sentaba precedente y ahora se "estropea la fiesta" a Isabel Bonig porque "ese camino está cerrado".

"No sé si me dedico a soñar, puede ser, desde luego no me dedico a lo que ustedes, que era provocar pesadillas", ha espetado a los 'populares'. "El modelo de la insolidaridad, el saqueo y la corrupción frente al de la protección y la dignidad", ha concluido.