Oltra destaca que la suspensión de las Fallas supone no celebrar ningún acto fallero: "No estamos para fiestas"

VALÈNCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha destacado este jueves que la suspensión de las Fallas como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 supone no celebrar ningún acto fallero y ha indicado así que no se deben realizar eventos de este tipo. "Ya se dijo, no estamos para fiestas. La suspensión de las fiestas --falleras-- determina que no se deben organizar estos actos", ha afirmado.

Oltra se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntada por si el Gobierno valenciano considera conveniente la suspensión de los actos falleros programados en algunos municipios como ofrendas o castillos de fuegos artificiales teniendo en cuenta que no se celebran Fallas por la Covid-19 y que se sigue estando en pandemia.

La responsable autonómica ha agregado que para cumplir esa premisa de no celebrar este tipo de acontecimientos está ayudando esta jornada la lluvia, que tiene efecto disuasor. "Parece que tenemos como aliado al tiempo en este momento como efecto disuasorio de la posible celebración de cualquier acto que suponga aglomeración de personas y que suponga poner la salud y la vida en riesgo", ha expuesto en este sentido.

Asimismo, preguntada por si la menor incidencia de la Covid-19 que registra en la actualidad la Comunitat Valenciana puede generar una sensación de tranquilidad o confianza incierta entre la población, Mónica Oltra ha subrayado que no debe darse esa confianza porque se está ante un virus "muy traicionero".

"Que tengamos la incidencia más baja de España no nos tiene que llevar a confiarnos. Este virus es muy traicionero. Hoy tenemos la incidencia más baja de España pero hace dos meses teníamos la más alta", ha respondido, a la vez que ha resaltado que esto "no se nos puede olvidar".

A este respecto, ha agregado que se tiene que recordar que hace dos meses en la Comunitat Valenciana había "más de cien personas muertas al día", una cifra que equivalente a "dos autobuses" de pasajeros, y un índice de contagios por encima de 1.400 personas por 100.000 habitantes.

"Este virus baja pero cuando decide escalar, escala a una velocidad enorme y con una pérdida de vidas y de salud asociada con un impacto de mucho dolor en muchas familias", ha insistido la vicepresidenta, que ha precisado que "son nuestros comportamientos los que determinarán que sigamos en una incidencia baja, que avance el proceso de vacunación y que podamos avanzar hacia el horizonte deseable de conseguir la inmunidad de rebaño".

Mónica Oltra ha declarado, en consecuencia, que no puede haber "ningún exceso de confianza" y ha asegurado que las fiestas se harán "cuando podamos". "Todos tenemos ganas", ha aseverado.

QUE NO FALTE NADIE"

La portavoz del Consell ha destacado que este jueves es 18 de marzo, uno de los días destacados de la fiesta fallera, y ha preguntado "quién nos iba a decir" que nos encontraríamos en esta situación de pandemia y con las Fallas suspendidas "hace dos años".

"Es la situación en la que estamos. Tenemos que seguir con la disciplina y en el camino para salir todos y todas de esta situación" sin que "falte nadie", ha expuesto Oltra, que ha precisado que "ese es el objetivo: que no falte nadie".