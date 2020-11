Oltra explica que la deuda con el tercer sector está pendiente de que Hacienda genere crédito para contabilizar y pagar

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha explicado que el decreto que contempla los pagos pendientes a las entidades del tercer sector está "pendiente de que la Dirección General de Presupuestos --dependiente de la Conselleria de Hacienda-- genere el crédito para poder contabilizar y pagar".

Así lo ha explicado Oltra en la rueda de prensa tras el pleno del Consell de este viernes, en la que ha apuntado que el plazo de ejecución de las ayudas de este decreto es hasta el 31 de marzo de 2021, y el de justificación, hasta el 30 de abril. Así, ha subrayado que es un decreto "en el que los plazos no terminan con el año natural" en previsión de que iba a ser "un año complicado".

La Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana (PTSCV) --que representa a las entidades de acción social en este territorio--, advirtió este jueves de que la deuda de los cerca de 10 millones de euros de subvenciones por concesión directa aprobadas por el Consell en este especial contexto de pandemia "está afectando a más de 300.000 personas en situación de mayor vulnerabilidad con las que trabajan estas entidades", por lo que reclamó el pago de las cantidades.

Respecto al abono de las cantidades, Oltra ha indicado que "en cuanto Hacienda cumpla, Igualdad podrá contabilizar y que se proceda al pago". Además, ha señalado que ambos departamentos están trabajando para reforzar el equipo de interventores del departamento que ella dirige, ya que solo tiene dos que "tienen que fiscalizar cada uno 734 millones de euros".

Así, ha lamentado que "es, con diferencia, la Conselleria donde los interventores tienen más carga de trabajo" y ha explicado que hay departamentos en los que cada uno de estos trabajadores tienen que fiscalizar apenas 25 millones.

Por ello, ha considerado que "no es muy razonable" la carga de trabajo en el departamento que dirige y ha agregado: "Yo ya no sé ni cómo agradecerles el esfuerzo sobrehumano que hacen".

BASTIDAS PIDE REPROBAR A OLTRA

Por otra parte, la portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Elena Bastidas, ha anunciado hoy que el PP pedirá la reprobación de la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra, por los impagos de 10 millones de euros a las entidades sociales del Tercer Sector que ponen en riesgo la atención de más de 300.000 vulnerables en la Comunitat. "Estas entidades están atendiendo a los más vulnerables, están intentando gestionar las colas del hambre a pulmón, sin ayudas".

En este sentido, ha señalado que el PP propone la reprobación "por dos cuestiones fundamentales: por engañar al Tercer Sector haciéndoles creer con la aprobación de ese decreto ley en junio les iba a pagar y en segundo lugar porque no contenta con los retrasos ahora nos enteramos de que cuando se paguen será por la vía del confirming". "No solamente no les da lo que les toca sino que van a tener que soportar unos intereses por incumplimiento de sus propias obligaciones como consellera y por no haberles dicho la verdad desde el primer momento", ha señalado.