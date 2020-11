Oltra insiste en apostar por medidas "más estrictas" frente al virus: "Nos estamos jugando la salud y la vida"

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

L vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha reiterado que es partidaria de aplicar medidas "más estrictas" para frenar la expansión del coronavirus. "Nos estamos jugando la salud y la vida de miles de personas".

Así lo ha aseverado la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, que este martes ha mantenido una reunión con el alcalde de València, Joan Ribó, para tratar sobre los servicios sociales de atención primaria en València, a preguntas de los medios sobre las nuevas restricciones solicitadas por algunas comunidades autónomas.

En concreto, se le ha pedido su opinión sobre la solicitud de Asturias de volver a un confinamiento domiciliario. Al respecto, Oltra ha señalado: "Se ha de ir viendo. Yo desde luego soy partidaria de adoptar medidas más estrictas, lo llevo diciendo toda la semana: hay que ir por delante del virus, no por detrás".

En este sentido, ha instado a mirar a los países del entorno de España para tener "una pista" de hacia dónde pueden ir las medidas. Es decir, con escuelas abiertas, "para que los niños se pueda formar y tengan una cierta normalidad", pero "hay otros espacios sociales que son donde el virus se propaga donde deberíamos pegar una vuelta".

"FALSA DICOTOMÍA"

Y ha agregado: "Hemos visto lo que ha pasado en Francia, Alemania o Bélgica. Todos los países de nuestro entorno están tomando medidas más estrictas porque aquí lo que hemos de salvaguardar es la salud y la vida y si no lo hacemos no salvaremos otra cosa". "La falsa dicotomía entre salud y economía se desmonta cuando los científicos dicen que sin salud no hay economía", ha apostillado.

INGRESOS EN UCI

Mónica Oltra ha alertado de que "cada vez los ingresos en UCI son de gente más joven". "Que nadie se engañe --advierte--, no es una enfermedad solo de personas mayores, sino que puede impactar de una manera cruel en cualquier persona; nos tenemos que proteger y tenemos que proteger a todos los hombres, mujeres y niños y niñas".

Cuando se le ha insistido por si con medidas más estrictas se refiere al confinamiento domiciliario, la vicepresidenta ha respondido: "Estoy hablando de medidas eficaces para frenar la expansión. Las medidas concretas las deben proponer los técnicos que saben de salud pública, pero si vemos los países de nuestro entorno tenemos una pista".