Oltra insiste en medidas "más estrictas" frente a la Covid-19: "Creo que hay que frenar en seco el contagio"

VALENCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha insistido en implantar medidas "más estrictas" en el territorio frente a la Covid-19 y ha puesto como ejemplo mayores restricciones en las áreas de sociabilidad: "Creo que hay que frenar en seco el contagio".

Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno al ser preguntada por si sigue siendo partidaria, tras las medidas avanzadas este viernes por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, de ir a alternativas más restrictivas.

"Lo sostengo", ha dicho, para agregar que es "falsa" la dicotomía entre salud y economía: "Sin salud no habrá economía y si no salvamos la salud, no salvaremos la economía", ha dicho.

Y se ha preguntado: "¿Dónde se producen la mayoría de brotes? En espacios sociales", ha respondido. Es ahí, ha agregado, "donde nos sentimos más seguros, con la familia y los amigos, y se genera una especie de ficción o pensamiento mágico de que una persona que te quiere no te puede contagiar. Pero no es verdad", ha agregado.

En esta línea, ha apuntado que "el cariño no es una vacuna frente a la Covid". "En esos espacios es donde bajamos la guardia, nos pasa a todos, por eso creo que debemos acotarlos más y repetir hasta la saciedad que no podemos bajar la guardia. Debemos seguir usando mascarillas en reuniones familiares y eliminar el máximo contacto físico posible", opina.

Preguntada, en este sentido, por si está a favor de un confinamiento o de prohibir reuniones, la vicepresidenta ha afirmado que no es competencia de su departamento estos extremos. "Yo no voy a pronunciarme sobre medidas que se deben tomar porque no lo haría sin un informe técnico", ha apostillado.

"Yo solo digo que miro a mi alrededor, analizo, veo como van los datos del virus, que no van bien, veo lo que pasa en municipios donde se han confinado más estrictamente y con todo eso hago un análisis racional y comparativo", ha señalado.

Y ha añadido: "Veo que cada vez, de norte a sur, las medidas son más estrictas y restrictivas porque el contagio es mayor, hay más presión hospitalaria y más camas ocupadas. Entonces, pienso... Igual deberíamos ser más prudentes, ¿no?", se ha preguntado. "Creo que más vale pegar un empujón en el sentido de frenar en seco el contagio", ha advertido.

Así, ha insistido en que es partidaria de más medidas en espacios sociales: "Si restringimos áreas de sociabilidad, podremos mantener la normalidad laboral y académica. Evitaremos un confinamiento total", ha dicho".

La vicepresidenta ha aseverado que, pese a su opinión, quien tiene competencia en esta materia es la Conselleria de Sanidad y se ha mostrado "segura" de que las decisiones que se adoptan están basadas en criterios científicos y sanitarios.

"El Consell se expresa a través de resoluciones y hoy hay una publicada por Sanidad", ha afirmado al ser preguntada por las dos visiones que da sobre este asunto el Gobierno valenciano. E interpelada por si le gustaría que le escucharan su opinión, ha dicho: "Siempre me gusta que se escuche mi opinión, pero lo más importante es que las decisiones están basadas en informes técnicos, en personal experto. Yo conozco un poco de leyes y de organizar y de política, pero no soy sanitaria ni experta sanitaria".