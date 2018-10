Oltra tras las palabras de Dalmau: "No es una cuestión de listas más votadas, sino de quién tiene apoyos parlamentarios"

Publicado 24/10/2018 13:06:40 CET

Dice que si se presenta es "para querer ser presidenta" pero "es algo que ya se verá y no es el momento político de hablar de eso"

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha señalado este miércoles --tras las palabras del precandidato a encabezar la lista de Podemos a las autonómicas Rubén Martínez Dalmau sobre la posibilidad de que no sea la fuerza más votada del Botànic la que ostentara la Presidencia en una eventual reedición del pacto-- que "lo que ha hecho es explicar cómo funciona un sistema parlamentario" y en este marco "no es una cuestión de listas más votadas, sino que quién tiene los apoyos y consensos parlamentarios".

"El precandidato de Podemos es profesor de Derecho Constitucional y lo que ha hecho es explicar cómo funciona un sistema parlamentario, yo no sacaría muchas más conclusiones de eso, más allá de que últimamente, y gracias a que no hay mayorías absolutas, se han dado casos como la Presidencia del Gobierno de España, donde son las mayorías parlamentarias las que establecen quién gobierna", ha dicho.

Por ello, ha indicado que "no le sacaría más punta" a las palabras de Dalmau porque se ha limitado a dar "una explicación teórica" del sistema parlamentario. Preguntada sobre si con esas palabras se siente respaldada para, en su caso, ostentar la Presidencia, ha señalado: "Yo creo que es adelantarse mucho a lo que tiene que pasar".

De hecho, ha remarcado que ni siquiera es formalmente candidata de Compromís, porque deberá decidirse en unas primarias, y es, por tanto, "aventurarse a hablar sobre unas especulaciones sobre las que no es el momento de hablar".

"Si finalmente me presento como candidata a la Presidencia de la Generalitat, me presentaré para querer ser presidenta, no me voy a presentar para no querer serlo, pero eso es algo que ya se verá y no es el momento político de hablar de eso", ha insistido.

Al ser cuestionada sobre si sería lícita y legítima esa fórmula, ha respondido: "Claro, todas las fórmulas democráticas son lícitas, porque todo aquello que tiene apoyo democrático es lícito y legítimo". "Un sistema parlamentario funciona de la manera que lo ha descrito el señor Dalmau", ha indicado.

ENTRADA DE PODEMOS, UNA "BUENA IDEA"

Por otra parte, sobre la voluntad personal de Dalmau de entrar al Consell en el futuro si se dan los números, ha afirmado que "es muy positivo, da una idea de la satisfacción generalizada que hay con las políticas del Consell".

"Me parece una buena idea que aquellos que están en la firma del pacto del Botànic también estén después dentro del gobierno poniendo en práctica todo lo que el pacto ha dicho", ha concluido.