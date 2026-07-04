Oltra proclama que quiere ser "la alcaldesa del gobierno que ame València" y prioriza la "vivienda accesible"

Mónica Oltra, en la asamblea extraordinaria que la va a ratificar como candidata de Compromís a la Alcaldía de València.- COMPROMÍS

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aboga por crear un espacio "común y neutro, que no neutral" y ampliar la base actual con "vecinos y gente individual que ha de aportar"

VALÈNCIA, 4 (EUROPA PRESS)

La exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra, ya ratificada como candidata de Compromís a la Alcaldía de València en la asamblea de la formación celebrada este sábado, ha aseverado que la capital del Turia "necesita ser amada, entendida y respetada" con "sus cicatrices". Y ha proclamado que quiere ser la alcaldesa del gobierno que "ame" esta ciudad. "Con todos vosotros unidos podremos. Quiero ser la alcaldesa del gobierno que estima València", ha enfatizado.

Oltra se ha pronunciado en estos términos en su intervención en la asamblea extraordinaria de Compromís per València, en la que ha sido ratificada, con un 96%, como candidata a la vara de mando del 'cap i casal' en los próximos comicios de 2027. En concreto, ha logrado 111 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.

El acto se ha celebrado en el Jardí Botànic de València y ha contado con presencia de diferentes partidos políticos de izquierda, así como entidades ciudadanas y vecinales. Entre otros, han asistido el diputado en el Congreso de Compromís Alberto Ibáñez, el exalcalde de València Joan Ribó, o la actual portavoz de la coalición en el consistorio, Papi Robles. Igualmente, ha habido representación de EUPV, Podem, Moviment Sumar y ERPV, los sindicatos CCOO e Intersindical --UGT ha excusado su ausencia--, y la Federació d'Associacions Veïnals de València.

"València necesita un gobierno que la estime, entienda y respete sus cicatrices, y este es el reto y la causa a la que se os convoca", ha exclamado Oltra, quien ha destacado en su discurso la necesidad de que la vivienda deje de ser un "artículo de lujo".

"No se puede habitar la ciudad sin vivienda digna y para la gente que viene cuatro días y no 365. Es un artículo de lujo", ha apuntado, para insistir en que "no puede ser que quienes construyan las viviendas no las puedan comprar" y que se trata de "una anomalía democrática".

Oltra se ha marcado como "prioridad" el suelo para vivienda accesible y ha insistido en la idea de que "la vivienda de la ciudad es para quien la habita y todas las herramientas que tengamos" irán destinadas a este fin. "Hay que llegar hasta lo que ordenamiento jurídico nos permita, hasta ahí, ese es el límite", ha precisado.

En esta línea, ha indicado que València "no puede ser una ciudad dibujada por el Monopoly", al tiempo que ha apuntado que el urbanismo "tiene que favorecer que la economía productiva y no especulativa". "Pero, además, no tiene que estar al servicio obras mastodónticas, sino que ha de ser el bisturí con el que cortar alas a la especulación de los más poderosos", ha apostillado.

Según Oltra, "no podemos vivir sin sanidad ni servicios sociales" porque "nos hace humanos". Se ha marcado como objetivo que la cultura tiene que ser el "motor económico" y "no la guerra" porque "la economía ahora está basada en la guerra", ha comentado, al tiempo que ha hecho referencia a la situación en Gaza.

"MUCHO COMPROMISO"

Por otro lado, Oltra ha comentado que su objetivo es lanzar una candidatura que "salve al pueblo" y este sentido, ha dicho, "se salva cuando se organiza": "Hay que construir un espacio que tendrá esta base que ahora tenemos, pero que vaya mas allá y hay que reunir a vecinos y gente individual que tiene que aportar".

Ha avanzado su intención de crear un espacio "común y neutro, que no neutral", sino "con mucho compromiso". "Un espacio --ha abundado-- de encuentro ciudadano que quiera ganar esta ciudad. Con ilusión y esperanza".

Por otro lado, se ha referido a la gestión de la dana y ha aludido a la alcaldesa 'popular' María José Catalá para preguntarse "¿cómo se puede decir que 'València se ha salvado' cuando al otro lado de tu término municipal lo tenías todo devastado?". "La Torre, Forn d'Alcedo, Castellar-l'Oliveral también son València. València es toda València y su gente, de Marxalenes a la Torre y del Cabanyal a la Malva-rosa", ha enumerado.

"'DESCABRONIZAR' LA POLÍTICA"

Durante su intervención, Oltra ha llamado a "levantar adoquines para plantar árboles", así como "bajar la temperatura y descarbonizar la economía y 'descabronizar' la política". "No puede ser el amo de la ciudad el coche privado", ha criticado y ha hecho hincapié en que "la ciudad no puede estar hecha para ellos, sino para la gente que consume transporte público y bici".

La ya candidata de Compromís ha comentado que, "cuando gobierna la derecha, la ciudad es para los del coche" privado, al tiempo que ha subrayado que hay que "refrescar" València "para poder vivir": "Tenemos que bajar la temperatura para las personas, el ecosistema y los animales". En este punto, se ha marcado como prioridad destinar la "riqueza" de la ciudad al "interés general".

"La defensa --ha abundado-- de la vida de la gente que habita en esta ciudad, con sus colores, lenguas y procedencias, es la humana porque la vida humana porque la única bandera".

SOCIEDAD "CANALLA"

En otro orden de cosas, ha insistido en que desde Compromís tienen que "dar batalla cultural" y "ganarla". Esto es, según ha relatado, "desmontar" los marcos de la extrema derecha, de la violencia y de "quienes humillan a la gente más humilde", de los que "imponen e invisibilizan".

Asimismo, ha advertido que "desde la indolencia ante dolor del otro se conforma una sociedad canalla y no una sociedad con valores". "Frente al canallismo fascista, no podemos ser indolentes", ha avisado y ha apelado a la "fraternidad". "Porque solo desde la fraternidad saldremos de esta", ha asegurado.

Y sobre la extrema derecha, Oltra ha insistido en que "ni es inevitable ni la juventud --la mayoría-- vota a la extrema derecha, aunque lo repitan y se dejen dinero". "Votar a la extrema derecha no es antisistema ni disruptivo, sino que eso es 'establishment'", ha remarcado Oltra, quien ha instado a los jóvenes a ser "rebeldes". "Para eso, tienen que ser revolucionarios y votar a la extrema derecha es votar opresión", ha afirmado. Con todo, ha recalcado que "hay que dar voz a los jóvenes", aunque ha señalado que "lo importante es cómo".

Y ha apelado a "desbordar las siglas" y ha precisado que eso no quiere decir que eso vaya a ser una suma de partidos, sino que "hemos de implicar de mucha gente".

"VOLVER A VINCULARNOS"

También, ha lamentado que "la oligarquía ha declarado la guerra a la vida, a la vida de los demás". Frente a ello, ha llamado a estar en "comunión" entre "los que somos iguales, los que nos ganamos la vida trabajando y no explotando a otros ni especulando ni montando guerras para hacernos más ricos". Porque, a su parecer, el municipalismo es "reunión".

"La ciudad es donde la gente se encuentra y habla. La ciudad no puede ser un lugar de circulación, sino que tiene que ser un lugar de encuentro en el que no te sientas solo nunca", ha pronunciado y ha reconocido: "Vivimos en un tiempo donde cada vez estamos más conectados y menos vinculados. Tenemos que volver a vincularnos porque los desvinculados estamos condenados. Solamente todos juntos saldremos. No hay salidas individuales".