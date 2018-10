Oltra reivindica ante Sánchez "una financiación adecuada y constitucional e inversiones justas"

Publicado 09/10/2018 11:04:11 CET

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha celebrado en el acto institucional del 9 d'Octubre los 600 años del nacimiento de la Generalitat como un día de "fiesta, amor y reivindicación" en el que ha manifestado que "los valencianos somos herederos de una gran historia y transmisores de un futuro valiente". En un acto al que asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta ha reivindicado "una financiación adecuada y constitucional y unas inversiones justas y proporcionales".

"Queremos ejercer nuestro autogobierno en igualdad de condiciones para cumplir nuestras obligaciones institucionales y ejercer nuestras competencias en beneficio de las valencianas y valencianos", ha aseverado en el Palau de la Generalitat ante Pedro Sánchez; el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el jefe del Consell, Ximo Puig, junto a otros representantes institucionales antes de la entrega de las Altas Distinciones del 9 d'Octubre.

Oltra ha arrancado su discurso con unas palabras del poeta valenciano Carlos Marzal: "No hay nada que no hayamos recibido, ni nada que no demos en herencia.. Somos custodios de un metal pesado, lujosas gotas de mercurio amante".

Entre esos "metales pesados", ha destacado la custodia de la identidad de los valencianos y sus "raíces profundas", como ha recordado que defendió el rey Alfons el Benigne hace 700 años diciendo que "nuestro pueblo es libre y no subyugado".

Bajo este prisma, ha afirmado que "nuestra identidad nos singulariza y universaliza; nos sirve para relacionarnos con el resto de pueblos del mundo". Pero "también nos sirve para construir identidades ciudadanas propias del XXI, basadas en patriotismos cívicos, confianzas compartidas y la seguridad de que las políticas públicas garantizan derechos, protegen personas y proporcionan bienestar".

"TRIPLE INJUSTICIA"

Cuestiones que ha subrayado que "dependen de una financiación adecuada y constitucional y unas inversiones justas y proporcionales". La también consellera de Igualdad ha enfatizado que es algo que los valencianos "ahora no tenemos y que, junto a una deuda impropia, generan una triple injusticia, una subyugación que padecen cada día todos los valencianos".

Para superarlo, ha llamado en este punto a "ejercer nuestro autogobierno en igualdad de condiciones" y así "cumplir nuestras obligaciones institucionales y competencias en beneficio de los valencianos". "Hoy, defender nuestro autogobierno es defender un trato justo. Es reivindicar que somos un pueblo libre", ha exclamado.

GOBIERNO UNIDO "COMO MATA DE JUNCO"

Y ha asegurado que desde la Generalitat lo defenderán "con la fuerza de todas y todos, porque, en palabras de Ramon Muntaner, como una mata de junco que, si se mantiene unida, no habrá fuerza que la pueda arrancar de la tierra", para enfatizar que "nos impulsa en este esfuerzo el trabajo por una sociedad valenciana inclusiva, solidaria, justa y que se estima a ella misma parra poder estimar al resto".

Porque celebrar el 9 d'Octubre, ha reivindicado Oltra, "es también celebrar el amor, los afectos y la estima". "En forma de mocador, piuletes y tronador", ha ilustrado, y también en forma de estima por nuestra tierra, como ha expresado citando a Maria Ibars: "No abandones mai el lloc. Per veure món sols caldria que pujàrem al Montgó. El més bo que hi trobaia fóra, cert, la teua amor".

Un amor y una estima que la vicepresidenta ha recordado que el Gobierno valenciano reconoce este 9 d'Octubre con las Altas Distinciones, para dar paso a la intervención del 'president'.