Oltra: "Son muchos los municipios y CCAA que piden más restricciones para frenar un contagio descontrolado"

VALÈNCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha insistido en enmarcar sus diferencias con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sobre la necesidad de un confinamiento, en la "normalidad democrática y pluralismo político", pero ha recalcado que ya "hay muchos alcaldes y comunidades, de todos los partidos, que piden más restricciones para frenar un contagio descontrolado".

Oltra, en rueda de prensa para presentar el balance de gestión en dependencia, se ha referido así preguntada por su opinión respecto a la coincidencia entre Puig con los líderes del PPCV, Isabel Bonig, y Cs, Toni Cantó, en no pedir un confinamiento domiciliario que sí defienden los socios del Botànic.

Al respecto, ha considerado "normales" las diferencias en el Botànic porque hay "una pluralidad en las diferentes miradas y soluciones que cada uno propone" al igual, ha recalcado, que "está en la sociedad y en las tertulias de los medios de comunicación donde cada uno defiende su opinión".

No obstante, ha recalcado que "a partir de este pluralismo político hay muchos alcaldes y comunidades autónomas que están pidiendo medidas más restrictivas para frenar el contagio comunitario descontrolado que tenemos ahora" y "muchas veces no va ni por partido sino en función de las distintas miradas que hay en la sociedad porque no todos los que están dentro de un partido político piensan igual".

Asimismo, ha destacado que Puig se reúna con los líderes de la oposición, y más en una situación de pandemia, solo se puede "calificar de normalidad democrática" y muestra de "respeto institucional a Les Corts y a los grupos de la oposición que representan a la ciudadanía".

En ese sentido, ha recalcado que es "perentorio" que los grupos de la oposición dispongan de información sobre "cómo está la situación" de la pandemia en la Comunitat y una explicación de la gestión.

"Todo entra dentro de la normalidad democrática y pluralismo político", ha recalcado.