Oltra valora el diálogo de Sánchez y Torra pero pide que "la solución" no sea "a costa del interés de los valencianos"

Publicado 10/07/2018 12:23:04 CET

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha afirmado este martes que el diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña es "una buena noticia", aunque ha subrayado que "cualquier acuerdo que se alcance no puede ser a costa de los intereses de los valencianos".

Así se ha pronunciado este martes la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en atención a los medios en un acto en València en el que ha inaugurado la jornada 'Acuerdo Marco: Hacia un sistema de estabilidad para el sector empresarial en el ámbito residencial'.

Al ser preguntada por su opinión sobre el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y si la reactivación de la Comisión Bilateral entre ambas administraciones puede perjudicar a la Comunitat Valenciana, Oltra ha asegurado que el Ejecutivo valenciano "nunca teme al diálogo".

"Hacía mucha falta desde hace mucho tiempo un ambiente de normalidad institucional y que dos gobiernos hablen. Lo que no era normal era la situación anterior, donde el Gobierno de España no hablaba, no solo con Cataluña sino con ningún gobierno, por lo menos con el valenciano", ha expresado.

Por tanto, ha insistido en que el diálogo "siempre es una buena noticia" y ha comentado que "tiene que servir para avanzar en un modelo territorial donde nadie se quede atrás", aunque ha agregado que el Consell "siempre" ha mantenido que "cualquier acuerdo que se alcance no puede ser a costa de los intereses de los valencianos, que en la actual configuración territorial, somos la comunidad peor financiada de España y que siempre hemos estado en la cola de las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado".

Asimismo, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana ha argumentado que "el primer problema que se tiene que abordar en España es mejorar la financiación" y "sobre todo de las comunidades del arco mediterráneo y singularmente de la Comunitat Valenciana, que todo el mundo y el informe de expertos reconoce que estamos injustamente tratados" en cuanto a financiación y también para "equilibrar las inversiones" en esta autonomía.

"Esa va a seguir siendo nuestra reivindicación y nuestra exigencia con total contundencia, porque el sistema de financiación lleva caducado desde 2014. Estamos obviamente contentos por el diálogo, pero las soluciones no pueden pasar por que la Comunitat Valenciana se vuelva a quedar atrás", ha zanjado.