ONGD valencianas demandan el "fin inmediato" de las agresiones en Oriente Próximo y avisan de una "gran crisis mundial"

Entrega de ayuda de Cáritas en Líbano - COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Valenciana de ONGD, que agrupa a 105 organizaciones de cooperación internacional de la Comunitat Valenciana, ha expresado su "absoluta preocupación" y "firme rechazo" ante el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y la extensión de las agresiones en Líbano y otros países de Oriente Próximo.

Las organizaciones valencianas llaman "de forma urgente" a la comunidad internacional y a todos los actores involucrados para que "cesen inmediatamente las hostilidades, respeten el Derecho Internacional, garanticen la protección de la población civil y apuesten decididamente por la paz a través de todas las vías diplomáticas disponibles", según han señalado en un comunicado.

Para la coordinadora, "todas las partes deben abstenerse de adoptar medidas que intensifiquen la violencia, agraven la inestabilidad o incrementen el sufrimiento humano".

El presidente de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Enrique Asensi, ha apuntado que "en un momento en el que aumentan los conflictos y las tensiones geopolíticas en todo el mundo, el Derecho Internacional Humanitario -dotado de normas y mecanismos para abordar cuestiones tan graves como esta- y los derechos humanos deben respetarse siempre y por todas las partes, sin dobles raseros. La escalada militar nunca puede sustituir al derecho, la diplomacia ni a la rendición de cuentas".

Además, las ONG de cooperación valencianas animan a la ciudadanía a sumarse a las manifestaciones convocadas este sábado bajo el lema 'No a la guerra', que saldrán a las 19.00 horas desde la Plaza del Ayuntamiento de València y desde la Plaza de las Aulas en Castellón, así como a la manifestación convocada en Alicante el sábado 28 de marzo, que se iniciará a las 11.30 en las escaleras del IES Jorge Juan.

"La paz se construye y se mantiene no únicamente a través de los instrumentos con los que cuenta el Derecho Internacional, sino también mediante otros más locales como la convivencia y el valor de las culturas. Denunciamos, por ello, la inadmisible manipulación de las religiones que los gobernantes beligerantes están realizando. La Comunitat Valenciana somos ejemplo de solidaridad, acogida y compromiso por la paz, como mostraremos una vez más este sábado y el siguiente en las movilizaciones convocadas", ha destacado Asensi.

"GRAVE IMPACTO HUMANITARIO"

Las entidades advierten de que "vidas de cientos de millones de personas en la región están en riesgo y la crisis humanitaria puede agravarse significativamente, profundizando las desigualdades, la pobreza y los desplazamientos forzosos que ya afectan a gran parte de la población civil de la zona, especialmente en Líbano y Palestina".

Según las entidades, "en Irán, más de 1.300 personas han sido asesinadas y otras 17.000 han resultado heridas como consecuencia de los ataques". Entre los hechos más graves está el bombardeo de la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, en Minab (sur de Irán), donde 170 personas -entre ellas niñas y personal docente- fueron asesinadas.

En Líbano, los ataques de Israel han provocado el desplazamiento forzoso de más de un millón de personas, además de 886 personas asesinadas y más de 2.140 heridas. El impacto en la población civil también se extiende a otros países de la región, con cientos de personas heridas y decenas fallecidas.

En este escenario, diversas organizaciones humanitarias, tanto internacionales como valencianas, han puesto en marcha una respuesta humanitaria urgente. ACNUR -Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados- ha activado dispositivos de emergencia desde Irán y Afganistán hasta el Líbano y Siria para asistir a las personas obligadas a huir.

Por su parte, Cáritas Española ha movilizado 150.000 euros para apoyar a Cáritas Líbano en la ampliación de comedores, el suministro de artículos para los refugios y el refuerzo urgente de la atención primaria mediante unidades clínicas móviles y centros de salud.

También ha intensificado sus operaciones en decenas de refugios libaneses Acción contra el Hambre, repartiendo alimentos, agua embotellada y kits de higiene para bebés, así como proporcionando servicios de alimentación de emergencia para lactantes, suplementos nutricionales para menores y apoyo a hospitales especializados en embarazos de alto riesgo.

En paralelo, la organización valenciana Farmamundi, en colaboración con la Generalitat Valenciana, asiste a más de 20.000 personas desplazadas en el Líbano mediante la entrega de kits alimentarios, de higiene familiar y de dignidad para mujeres y adolescentes, garantizando el acceso a bienes esenciales frente a las dificultades del sistema sanitario.