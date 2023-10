Una ópera prima sobre el lado oscuro de la amistad clausurará La Mostra de València

Elena Escura debuta en el largo con un film rodado íntegramente en la Comunitat y con protagonismo especial de la Serra d'Irta

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València cerrará su edición 2023 con el estreno de la película 'Les vacances de Mara', una producción que supone el debut en el largometraje de Elena Escura y que se adentra en el lado oscuro de la amistad.

"Poder estrenar mi primera película en un festival valenciano, tan mediterráneo y cerca de casa es muy emocionante para mí y para todo el equipo, ya que solemos acudir cada año a las proyecciones", asegura la directora, que ha sido nominada por su trabajo en los Premis Berlanga del Audiovisual Valenciano de este año.

Protagonizada por Mireia Pérez ('Un suave olor a canela' y 'La familia-Dementia') y Lorena López ('Nosotros no nos mataremos con pistolas'), la trama parte del reencuentro de dos amigas que llevan tiempo sin verse, una situación que les enfrenta a no pocas contradicciones.

"Las relaciones de amistad, como las amorosas, encierran a menudo sentimientos extraños y no tan nobles: envidia, resentimiento, rencor, etc. Creo que no sirve de nada negarlo. Me parece que lo interesante es aceptar esos sentimientos y buscar en una misma por qué están ahí o qué dicen de una. Porque casi siempre hablan nosotras, ¿no?", añade Escura en un comunicado.

El film está rodado íntegramente en la Comunitat Valenciana, con un protagonismo especial de la Serra d'Irta (Castellón) y Alcalá de Xivert, pero también con localizaciones en València. "Siempre pensamos en Irta como un lugar idóneo para el rodaje: es un lugar que combina mar y montaña en pocos kilómetros y donde teníamos al alcance de la mano tanto playas paradisíacas como senderos flanqueados de pinos en plena montaña", continúa la directora.

MAR EN CALMA

"Era el entorno ideal para colocar a una mujer que se ha instalado en una casa ajena siguiendo uno de sus habituales impulsos, en mitad de un terreno lleno de plantas descuidadas y asilvestrado, que sin duda rima sin duda con su propia personalidad. Al mismo tiempo, el mar estaba muy cerca de esa casa y también era muy interesante que fuera una vía de escape para ella, que cada día pudiera bajar a la playa y aquietarse en ese mar en calma".

Producida por Giovanna Ribes y Tarannà Films, el rodaje contó con una mayoría de jefaturas femeninas al frente de los departamentos: Lara Vilanova (dirección de fotografía), Matilde Clavé (dirección de arte), Giovanna Ribes Esteve (dirección de vestuario), Laura Romero (jefa de sonido) e Isabel Latorre (compositora de la banda sonora). "La amistad es uno de los temas clave de 'Les vacances de Mara', pero en este film, además, se trata de una amistad de mujeres. Creo que no solo las actrices que interpretaban a Mara y Vera conectaban con la problemática que aborda la trama, sino que el resto del equipo podía encontrar paralelismos con sus propias vidas. En general, creo que todas sentíamos que había una voluntad de cuidarnos en el rodaje", concluye Elena Escura.

La 38 edición de Mostra de València-Cinema del Mediterrani, programada del 19 al 29 de octubre, está organizada por el Ayuntamiento de València y cuenta con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), el Palau de la Música, Barreira Arte + Diseño y À Punt Mèdia como medio oficial.