La oposición advierte a Mazón de que tiene "obligación de decir la verdad" en su comparecencia en Les Corts este martes

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSPV y Compromís han avisado al 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, de que tiene "la obligación de decir la verdad" en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts prevista para este martes. Por el contrario, el PP ha valorado que el jefe del Consell "ha pedido comparecer voluntariamente", lo que "contrasta con lo que han decidido los dirigentes socialistas, que no quieren venir a dar explicaciones" al parlamento valenciano.

De este modo lo han expresado desde los distintos grupos en rueda de prensa tras la junta de síndics, un día antes de que el jefe del Consell en funciones comparezca a petición propia en la comisión sobre la dana. Precisamente, la junta de este lunes ha dado luz verde a la comparecencia del 'president', que inicialmente no estaba incluida en el orden del día.

Desde el PSPV, José Muñoz ha exigido a Mazón que aproveche su comparecencia para aportar la factura de El Ventorro, el restaurante en el que comió el día de la dana con la periodista Maribel Vilaplana, algo que los socialistas han pedido "por activa y por pasiva", por lo que ha considerado que este martes puede ser "un magnífico día" para que el dirigente valenciano proporcione este documento que tiene, a su juicio, "muy fácil de conseguir".

También ha reclamado que facilite el registro de llamadas del 29 de octubre de 2024 emitido por la compañía telefónica, "no el listado hecho a mano en el que no sabemos si están todas las llamadas" que los socialistas ponen en entredicho, "teniendo en cuenta los antecedentes" de Mazón, "un mentiroso".

En tercer lugar, ha pedido a Carlos Mazón que en su comparecencia este martes "diga la verdad", como se lo exige "la sociedad valenciana". "Ha mentido de manera reiterada pero en la comisión de investigación tiene obligación de decir verdad", ha incidido Muñoz, que ha advertido al jefe del Consell de que no puede "contar mentiras y cargar contra el Gobierno, como lleva haciendo durante más de un año e hizo en su comparecencia de renuncia" hace una semana.

SE RESERVAN "ACCIONES LEGALES"

De hecho, ha advertido de que el PSPV se reservará "las acciones legales" en caso de que vean "contradicciones" entre la comparecencia de Mazón y las declaraciones que ha escuchado en los últimos meses la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana.

Además, Muñoz ha denunciado un hecho "muy grave": que los periodistas no estarán presentes dentro de la sala de comisiones donde tendrá lugar la comparecencia del 'president' de la Generalitat ahora en funciones, algo "que no ha pasado nunca". Sin embargo, esta afirmación ha sido desmentida a continuación tanto por el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, como la Presidencia de Les Corts. "Eso es mentira", han asegurado.

Dicho esto, el portavoz socialista ha argumentado que, "si no va a haber periodistas, lo que va a ocurrir es que van a haber más sitios libres", razón por la cual el PSPV ha solicitado que se invite a representantes de las asociaciones de víctimas de la dana. Sin embargo, ha lamentado que esto no va a ocurrir, puesto que Presidencia de la Generalitat ha comunicado que Carlos Mazón acudirá "con seis asesores".

A juicio de Muñoz, esta situación revela la "utilización indebida" del reglamento de Les Corts por parte del PP, así como que la comisión está "manipulada y controlada". "Esperamos muy poco", ha admitido sobre la comparecencia del 'president', al tiempo que ha señalado que la misma "nos sigue generando más dolor".

Además, ha aprovechado para criticar que las asociaciones de víctimas "hayan tenido que ir antes al Congreso de los Diputados" que al parlamento valenciano a comparecer en comisión de investigación sobre la dana y ha cuestionado que Mazón "haya decidido que es más interesante y prioritario que vengan seis asesores de Presidencia para ocupar esos puestos".

USO "A CONVENIENCIA" DE MAZÓN

Desde Compromís, Joan Baldoví ha denunciado también el uso "absolutamente a conveniencia de Mazón" de la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts, en detrimento del "interés en buscar de verdad y esclarecer qué es lo que pasó" el 29 de octubre.

Además, el síndic de la coalición ha lamentado que en el parlamento valenciano "comparecerá Mazón antes que las víctimas, que han podido ir a Europa y al Congreso y aquí en su casa aún no han podido".

"LÍO, BULO, MENTIRA"

Por el contrario, Juanfran Pérez Llorca (PP) ha hecho hincapié en que Carlos Mazón "ha pedido comparecer voluntariamente" en Les Corts, lo que "contrasta con lo que han decidido los dirigentes socialistas, que no quieren venir a dar explicaciones" al parlamento valenciano. "Una vez más, retrata lo que quiere la oposición en la Comunitat Valenciana", ha subrayado.

"Lo que quiere Compromís y lo que quiere el PSOE es lío, es bulo, es mentira, es utilizar el dolor de las víctimas para no hablar de la reconstrucción, de lo que pasó el día 29 de octubre del año pasado. Es un reflejo de lo que venimos viendo los últimos años", ha aseverado el portavoz 'popular'.

Asimismo, ha considerado "curioso" que Compromís hiciera tanta "incidencia" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareciera en la comisión de la dana del Congreso, pero ahora aquí haya un "silencio atronador" cuando los representantes del Gobierno no acuden.

SÍ QUE HABRÁN PERIODISTAS

Por otro lado, ha puntualizado un par de cuestiones que han manifestado los síndics del PSPV y Compromís "que no se ajustan a la realidad" y ha asegurado que durante la comparecencia de Carlos Mazón este martes "sí que van a haber periodistas en la sala" de comisiones. "Lo que no van a haber periodistas es cuando declaren Pilar Bernabé, Pedro Sánchez o Teresa Ribera porque ellos no van a venir, ya han dicho que no", ha replicado.

"Parece ser que la transparencia que pide la oposición en la Comunitat Valenciana ya no es tan importante", ha afeado a ambas formaciones. Dicho esto, ha señalado que las víctimas de la dana "tampoco estarán presenciando la declaración que haga Teresa Ribera, Pilar Bernabé o el presidente de España porque han rehusado venir a esta comisión".

En este punto, ha reprochado al síndic de Compromís, Joan Baldoví, que se le "olvide siempre" que el "primer pacto" que consiguió el 'popular' en Les Corts fue precisamente garantizar a la coalición un miembro en la Mesa del parlamento. "Lo pactaron conmigo y ese día no me veían como ninguna mala versión, me veían como el salvador para tener representación" en este órgano, ha replicado.