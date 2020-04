La oposición cree que el gran acuerdo de reconstrucción debe darse en Corts y pide adelgazar el Consell

PSPV insiste en que hay que escuchar a especialistas, Compromís plantea 3 ejes y UP pone como premisa proteger a la mayoría social

VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

PP y Ciudadanos han insistido este lunes en que el pacto valenciano para la salida de la crisis generada por el coronavirus debe estar residenciado en Les Corts, donde puedes mostrar sus distintas perspectivas agentes sociales y económicos, y también han incidido, como Vox, en la necesidad de reestructurar el Consell y eliminar altos cargos e incluso departamentos para destinar esos recursos a la lucha contra la pandemia y sus efectos.

Así lo han indicado sus portavoces en entrevistas concedidas a Les Notícies del Matí de À Punt, recogidas por Europa Press, al ser preguntados por ese gran pacto al que convocó la pasada semana el presidente, Ximo Puig.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha incidido en su apoyo a Puig para el plan de reactivación de la Comunitat Valenciana pero ha pedido "pasar a los hechos ya". Asimismo ha recalcado que el parlamento valenciano "es el foro adecuado" para trabajar sobre este pacto porque es allí donde están todos los partidos en representación de la sociedad valenciana, aunque se ha mostrado partidaria de que participe también la sociedad civil.

"Quien debe capitanear el gran pacto es la sociedad civil en la sede del pueblo valenciano, que son Les Corts. Todo lo demás es marketing político y no lo aceptaremos. Los sindicatos, patronal, industria, todo el mundo puede pasar por Les Corts. Viene una crisis económica sin precedentes que requiere que todos vayamos en la misma dirección", ha aclarado.

Bonig también ha considerado "absolutamente necesario" adelgazar la estructura política del Consell porque se hizo pensando en una situación que ha cambiado y hasta ahora no ha visto ningún gesto en este sentido.

El síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, ha defendido ese gran pacto entre partidos y sociedad civil que ponga fin a "las ocurrencias y las improvisaciones de los gobiernos" y ha incidido en su propuesta de comisión mixta para llevarlo a cabo.

"La ciudadanía necesita percibir que existe un plan", ha dicho, y este debe tener cuatro ejes: sanitario, económico, social y europeo. A su juicio, la mejor fórmula para buscar soluciones es que las fuerzas políticas, los empresarios, sindicatos y expertos trabajen juntos en una comisión mixta en Les Corts.

Asimismo, ha propuesto también adelgazar la Administración para crear un fondo de 3.000 millones de euros para dar respuesta a la crisis del coronavirus. Ha defendido la urgencia de "aplicar un ERTE a las Administraciones y a los políticos", suprimiendo, por ejemplo, algunas conselleries "innecesarias" como la de Transparencia.

Por su parte, la portavoz de Vox, Ana Vega --que ha anunciado que dio positivo a Covid-19 hace una semana pero no ha acudido a Les Corts por estar embarazada y pertenecer, por tanto, a un grupo de riesgo-- ha explicado que aún no puede decir si darán apoyo o no a ese pacto porque Puig no les ha llamado para reunirse y no se les han comunicado las condiciones de ese acuerdo.

En todo caso, ha afirmado que Vox tiene la predisposición a sentarse a hablar y ha indicado que algunas de las propuestas que realizarán, y esperan ser escuchados, van en la línea de reducir los cargos públicos de la Generalitat y el número de consellerias, eliminar subvenciones a partidos, sindicatos y otras asociaciones para destinar el dinero a luchar contra la crisis del coronavirus, o revisar los decretos de ayudas aprobados, que son "insuficientes y generan desigualdades", entre otras.

EL BOTÀNIC QUIERE QUE SE ESCUCHE Y PROTEJA A LA SOCIEDAD

El portavoz socialista, también en una entrevista en el mismo espacio de À Punt, ha considerado que el 'president' tiene "toda la legitimidad para intentar buscar un gran acuerdo valenciano lejos del partidismo más grosero".

Ha destacado la necesidad de crear "un gran acuerdo valenciano de reconstrucción para diseñar un futuro colectivo" en el que se escuche a los especialistas, a los técnicos, a la sociedad y "no solamente las fuerzas políticas".

Ha puesto en valor que, antes de tomar decisiones, el presidente Puig "escuche a mucha gente y tenga un contacto periódico con oposición, sindicatos, empresarios y especialistas" y que "se debe de seguir en esa dirección" porque la Comunitat "ha ido adelantándose en muchas ocasiones con sus medidas". "Tenemos de pensar en las generaciones futuras, hay que resolver las cuestiones relacionadas con el sector económico con una premisa: nadie se puede quedar atrás", ha subrayado.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha incidido en su apuesta por vehicular tres espacios de trabajo en el seno de Les Corts: uno alrededor del papel de "la sanidad universal, los servicios públicos y los derechos sociales"; otro sobre "reindustrialización y transición ecológica de la economía" y finalmente uno sobre "financiación, gobernanza territorial y agenda valenciana".

También ha respondido a Cs respecto al fondo de 3.000 millones de euros que propone crear asegurando que "son recortes" en realidad y su grupo no quiere que la administración valenciana tenga que "autorecortarse", sino que apuesta por pedir al Gobierno central, "que va a recibir muchos millones de Europa, que distrubuya el dinero entre las comunidades".

Naiara Davó (Unides Podem) ha asegurado que ahora es necesaria la unidad y cualquier partido que "se quiera sumar a los pactos del Botànic será bienvenido". A su juicio, ese gran acuerdo debe incluir necesariamente a los actores sociales y económicos y tener como premisa irrenunciable "poner la economía al servicio de la vida".

"Hay que proteger a las mayorías sociales", ha dicho, porque después de la batalla sanitaria llegará la económica y "habrá quien intente sacar rédito" y eso es lo que no se puede permitir.