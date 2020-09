La oposición no se fía de las promesas de Puig y Compromís y Podem piden seguir la hoja del Botànic

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

PP, Cs y Vox rechazan la estrategia de futuro que ha presentado este lunes el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, al ver sus promesas irreales y difíciles de cumplir sin el apoyo del Gobierno y la Unión Europea.

Por contra, los otros dos grupos del Botànic (Compromís y Unides Podem) defienden seguir con la hoja de ruta del pacto del Botànic y "tener claro" que se tiene que traducir en los presupuestos del Consell para 2021.

Así lo han expuesto representantes de los grupos en declaraciones a los medios tras el discurso inicial de Puig en el Debate de Política General en Les Corts. El también líder del PSPV ha prometido 410 medidas hasta 2027 para salir de la crisis y sentar las bases del futuro de la Comunitat.

De la oposición, la 'popular' Eva Ortiz ha sostenido que las recetas de Puig no atienden a la realidad de los valencianos y suponen un "mitin" y una "OPA hostil" a la Conselleria de Sanidad al anunciar un nuevo comisionado. "¿Es que no está a la altura?", se ha preguntado, y ha alertado que los próximos presupuestos "no dejarán indiferente a nadie".

Toni Cantó (Cs) ha expresado "aburrimiento, estupor y decepción" con un discurso "completamente alejado de la realidad; un 'plan Marshall' gigantesco que debe aportar Pedro Sánchez". Pero lo que más le preocupa, ha asegurado, es la gestión que hará el Botànic del fondo europeo de reconstrucción.

De Vox, José María Llanos se ha mostrado "absolutamente decepcionado con el despropósito de Puig", una intervención que ha definido como debate de investidura más que de política general. "Todo haremos, haremos y haremos", ha ilustrado, sin "ninguna ilusión para los valencianos". También ha criticado que "quiera un país sin capitales" por sus críticas a la fiscalidad de Madrid.

COMPROMÍS: "LOS PACTOS SOLO SIRVEN PARA AVANZAR"

Por parte del Botànic, Fran Ferri (Compromís) ha pedido que las propuestas que vayan de la mano del cambio de la financiación autonómica y que se aborde la fiscalidad progresiva y 'verde' para evitar recortes. "Los pactos no son una finalidad en sí misma, solo sirven para avanzar", ha defendido, y ha urgido a que los presupuestos tengan "esencia botánica".

Es una reivindicación que también ha expuesto la síndica de Podem, Naiara Davó, para continuar con "políticas valientes de soberanía productiva y recuperación de servicios públicos y hacia un horizonte republicano y federalizante". Esto supone "tener clara la estrategia", aunque ha remarcado que tienen la "mano abierta" para que la oposición pueda realizar propuestas a los presupuestos.

Y del PSPV, Manolo Mata ha defendido la "gran preocupación" de Puig por la salida de la crisis y el futuro, además de rechazar las críticas por negacionistas y destacar que la Comunitat sea la primera que expone su estrategia al Gobierno: "Esto no es un invento del 'president', son 400 proyectos pactados entre todas las consellerias".