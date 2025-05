La oposición no irá al acto del Ayuntamiento de Alicante por el bombardeo del Mercado Central y el PP lo celebrará solo

PSPV, Compromís y EU-Podem irán al de la Comisión Cívica, Vox a ninguno y el gobierno local 'popular' remite al institucional

ALICANTE, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante, PSPV, Compromís, EU-Podem y Vox, han anunciado que no asistirán este domingo al acto institucional del consistorio con motivo de los 87 años del bombardeo del Mercado Central por parte de la aviación fascista italiana durante la Guerra Civil, en el que murieron más de 300 civiles el 25 de mayo de 1938, por lo que, salvo cambios de última hora, el PP lo celebrará solo.

Sin embargo, PSPV, Compromís y EU-Podem sí han avanzado que participarán en la conmemoración organizada por la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica, bajo el lema 'Contra las leyes de discordia, por la dignidad de las víctimas, verdad, justicia, reparación'.

Mientras tanto, fuentes del gobierno local, preguntadas por Europa Press sobre si el ejecutivo del PP tiene pensado acudir al homenaje organizado por la Comisión Cívica, se han limitado a señalar que "como todos los años" el Ayuntamiento organiza el acto institucional en la plaza 25 de mayo, al que "están invitados la corporación municipal, el subdelegado del Gobierno, la delegada del Consell, la Comisión Cívica de Alicante, la Hoguera del Mercado Central, la Asociación de Vecinos del Mercado Central, la Asociación de Comerciantes del Mercado Central y el cónsul de Italia".

Las mismas fuentes resaltan que en el homenaje del consistorio, fijado para este domingo, "alumnos del Conservatorio Óscar Esplá interpretarán dos piezas musicales y habrá también intervención oficial, ofrenda floral, minuto de silencio y lectura de un poema de Miguel Hernández".

Por su parte, desde el grupo municipal Vox han señalado que sus ediles no irán "ni a un acto ni a otro" porque, a su juicio, "ambos buscan remover unos hechos lamentables de la historia con fines ideológicos".

PSPV: "EL PP QUIERE LAVAR SU IMAGEN"

Desde la oposición, el PSPV ha indicado que sus concejales y concejalas no participarán en el acto organizado por la Concejalía de Cultura para conmemorar el 87 aniversario del bombardeo al Mercado de Central, pero que sí acudirán al organizado por la Comisión Cívica de Alicante a las 11.00 horas este sábado para mostrar su "apoyo" a "la labor de recuperación de la memoria democrática que viene realizando desde hace años esta organización".

Igualmente, sostiene que "el gobierno de Barcala evita apoyar cualquier iniciativa del grupo socialista relacionada con la memoria democrática, como hizo en el último pleno al rechazar la colocación de placas para recordar a las mujeres que sufrieron la reclusión del Instituto de la Mujer en la ciudad", según ha indicado la formación en un comunicado.

En concreto, la portavoz socialista en el consistorio, Ana Barceló, ha señalado que "el PP quiere lavar su imagen convocando este acto mientras la política de la Generalitat Valenciana va en dirección contraria a la memoria, justicia y reparación que merecen las víctimas de la dictadura franquista".

"De hecho, ha retirado de los presupuestos de 2025 la subvención destinada a entidades memorialistas, como es la Comisión Cívica, para destinarlas a la Diócesis de Orihuela-Alicante, asumiendo el discurso de Vox, cuyos votos sostienen a Mazón en el Palau", ha apuntado Barceló, quien ha recordado que el Gobierno central ha recurrido al Constitucional la denominada la Ley de Concordia.

Y ha añadido: "Ya está bien de hipocresía. El PP no puede mantener a las víctimas del bombardeo del Mercado Central en una parcela del cementerio que está absolutamente abandonada mientras organiza actos paralelos a los de la Comisión Cívica para honrar su memoria. No se puede absorber y soplar al mismo tiempo. O se está o no se está con las víctimas del franquismo".

COMPROMÍS: "GOBIERNO DEL PP HIPÓCRITA"

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Rafa Mas, ha afirmado que su grupo "solo acudirá al acto organizado por la Comisión Cívica por la recuperación de la Memoria Histórica de Alicante, que es la entidad que lleva años organizando este acto en recuerdo de las más de 300 víctimas del bombardeo fascista de 1938 sobre el Mercado Central" y "que causó más víctimas mortales entre la población durante la Guerra Civil".

"Nos parece muy hipócrita, además, que el gobierno del PP, el mismo que acabó con la Concejalía de Memoria Histórica y Democrática impulsada en 2015 por Compromís, organice aparte un acto del convocado por la Comisión", ha aseverado Mas en un comunicado, quien ha incidido en que "el PP niega año tras año la subvención" a la entidad "que históricamente organiza el acto".

"Presentamos enmiendas todos los años al presupuesto para volver a tener esa subvención para la Comisión, para el funcionamiento como entidad que está trabajando por recuperar la memoria de la ciudad. En cambio, el PP se la deniega, pero monta un acto aparte", ha reitrado el edil.

EU-PODEM: "ACTO UNILATERAL DEL AYUNTAMIENTO"

Por su parte, desde EU-Podem aseguran que no asistirán al acto institucional del Ayuntamiento porque, a su juicio, "se ha convocado de forma unilateral, sin diálogo previo con la Comisión Cívica ni con el movimiento memorialista de la ciudad".

"No es más que un intento de blanqueo y propaganda por parte del gobierno municipal del PP. No hay en la invitación ni una sola mención a que fue un bombardeo fascista. No hay reconocimiento de las víctimas del franquismo. No hay reparación. No hay memoria democrática", han resaltado en un comunicado.

EU-Podem también considera que "la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante, sometidos a la extrema derecha, han anulado 'de facto' las políticas de memoria democrática" y "son responsables del abandono de las parcelas 12 y 19 del cementerio, del deterioro de los memoriales, del bloqueo a las exhumaciones, de la eliminación de ayudas al tejido memorialista y de la aplicación de una falsa Ley de Concordia que no busca la reconciliación, sino borrar la historia y humillar de nuevo a quienes lucharon por la libertad y la democracia".

"Además, recientemente PP y Vox han acordado en Les Corts un recorte drástico en el presupuesto destinado a memoria histórica, suprimiendo la línea de subvenciones para actividades relacionadas con la memoria democrática, que contaba con 300.000 euros en 2023, eliminando las ayudas a entidades como Juristes Valencians o Associació Stanbrook y restringiendo la participación pública en la política memorialista", han resaltado desde la coalición que representa el edil Manolo Copé.

Y han sentenciado: "Se trata de un retroceso deliberado que no solo vulnera la Ley estatal de Memoria Democrática, sino también los principios internacionales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Denunciamos que esta ley autonómica, ya recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC), forma parte de un proyecto político negacionista que pretende silenciar la historia de quienes fueron perseguidos, encarcelados y asesinados por defender la democracia. Frente al olvido impuesto, reivindicamos la memoria viva. Frente al negacionismo institucional, exigimos justicia".

VOX: "NI A UNO NI A OTRO"

Por su parte, la portavoz de Vox en el consistorio, Carmen Robledillo, en declaraciones distribuidas por la formación, ha trasladado el "máximo respeto" de su grupo municipal "a las víctimas del bombardeo del Mercado Central", pero que se niega a participar "en un acto politizado por una extrema izquierda que no lucha por la memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil, sino que trabaja por y para la división de los españoles y la reapertura de heridas ya reconciliadas". "No acudiremos ni a un acto ni a otro, pues ambos buscan remover unos hechos lamentables de nuestra historia con fines ideológicos", ha zanjado.