Ordenan evacuar Aín, Alfondeguilla, Alcudia de Veo y pedanías por el incendio de la Vall d'Uixó

Bomberos de Castellón trabajan desde la mañana de este sábado en las labores de control de un incendio de vegetación declarado en el término municipal de la Vall d'Uixó. - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana ha decretado la evacuación, a causa del incendio declarado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó, de los municipios de Aín, Alfondeguilla, Alcudia de Veo y sus pedanías, Tales y Artesa, y urbanizaciones, por la CV-230 en dirección a Onda.

La administración autonómica ha enviado un mensaje Es-alert a las áreas afectadas a través del Centro de Coordinación de Emergencias.

Previamente, Emergencias había decretado ya el desalojo de los municipios de Vilavella, Artana y Eslida, mientras que los municipios de la Vall d'Uixó y Betxí permanecen confinados.

Desde las 19.30 se desarrolla una reunión del Cecopi.