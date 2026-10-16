Organizaciones sociales y sindicatos reclaman "políticas valientes" contra la pobreza y denuncian la "ceguera" social

La campaña Pobresa Zero reúne a organizaciones sociales, ONG, instituciones y sindicatos en un acto conmemorativo por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña Pobresa Zero ha reunido este viernes a organizaciones sociales, ONG, instituciones y sindicatos en un acto conmemorativo por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en el que han reclamado "políticas valientes" y que los partidos asuman compromisos frente a la pobreza, la desigualdad y la vulneración de los derechos humanos.

El acto, en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València, ha incluido la lectura de un manifiesto colectivo y un gesto simbólico que ha consistido en quitarse las vendas de los ojos para visibilizar la "ceguera" social y política ante una realidad que no puede seguir siendo ignorada.

Han participado representantes de la Universitat de València, la Coordinadora Valenciana de ONGD, UGT-PV, CCOO-PV, Intersindical, Justicia Fiscal, la Coordinadora Feminista, Xarxa EAPN, el Consell de la Joventut, València pels Drets, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Pobresa Zero Algemesí, entre otras entidades vinculadas a la campaña, que cumple 21 años.

Desde la campaña han explicado que alrededor de 808 millones de personas viven en pobreza extrema en el mundo, más de 120 millones se encuentran desplazadas forzosamente y millones de personas sufren explotación y vulneraciones de sus derechos fundamentales. En España, el riesgo de pobreza o exclusión social afecta al 25,8 % de la población, unos 12,4 millones de personas, mientras que en la Comunitat Valenciana la tasa AROPE indica que el porcentaje de personas en riesgo supera el 30%.

En declaraciones a los medios, la portavoz de Pobresa Zero, Maite Puertes, ha lamentado que, mientras tanto, "estamos atravesando un momento en el que los discursos de la ultraderecha son cada vez más peligrosos, están culpabilizando y estigmatizando a los diferentes, a los migrantes, y enfrentando a las personas que menos tienen con las que no tienen nada, una política absolutamente cobarde y triste".

"Queremos quitarnos la venda de los ojos, ver un problema global, con multitud de causas y que necesita soluciones concretas", ha señalado la portavoz.

DIEZ LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Maite Puertes ha reclamado "medidas concretas" porque "con voluntad política se pueden llevar a cabo", y ha puesto el foco en la convocatoria de elecciones generales y los próximos comicios autonómicos y locales. "Queremos pedir a los gobiernos y a los partidos políticos que planten cara a esta situación porque pensamos que, con voluntad y con interés, se puede", ha remarcado.

En esta línea el manifiesto de Pobresa Zero recoge diez grandes líneas de actuación dirigidas al Gobierno de España y a las Cortes Generales, así como otras diez demandas para la Generalitat Valenciana y los gobiernos locales. Entre ellas destacan la garantía efectiva de los derechos sociales y económicos, una fiscalidad más justa y progresiva, el acceso a una vivienda digna y asequible, el empleo decente y los salarios suficientes, y unas políticas migratorias que respeten los derechos fundamentales.

Asimismo, la campaña exige reforzar la cooperación internacional al desarrollo, garantizar vías legales y seguras para las personas que huyen de conflictos, proteger a la población civil mediante corredores humanitarios, combatir la impunidad empresarial y avanzar en la lucha contra la emergencia climática.

También reclama proteger el espacio cívico, la libertad de expresión y manifestación, y a las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales.

La portavoz ha puesto el foco en la precariedad laboral, los salarios insuficientes y las dificultades para acceder a una vivienda asequible, y ha advertido de la insuficiencia del parque público de vivienda y de las dificultades que encuentran numerosas personas y familias para acceder a un hogar digno.

El manifiesto reclama, entre otras medidas, el cumplimiento de la Carta Social Europea revisada, ratificada por España en 2021; una fiscalidad que contribuya a reducir las desigualdades; el fortalecimiento de los servicios públicos; el impulso de la cooperación internacional hasta alcanzar el 0,7 % de la renta nacional bruta; y una mayor responsabilidad de las empresas multinacionales en el respeto de los derechos laborales y medioambientales.

SINDICATOS LLAMAN A LA HUELGA GENERAL

Por su parte, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, ha subrayado "la conflictividad laboral ha confluido con la conflictividad social y por eso hemos convocado una huelga general el 11 de noviembre, donde confluyen todos esos elementos, los laborales y los sociales", ha expuesto.

García ha señalado que "los salarios se los está llevando toda la vivienda" y que las familias dedican "en torno al 40 o 50% de sus ingresos para pagar una vivienda, aquellas que tienen acceso, porque también hay miles de jóvenes que no lo tienen siquiera.

Además, ha puesto sobre la mesa la relación entre la pobreza y el ámbito laboral, para llamar a incrementar el salario mínimo interprofesional a nivel estatal y apelar a las movilizaciones sectoriales para intentar ganar derechos laborales.

Por su lado, Tino Calero ha defendido que "es evidente que la huelga está plenamente justificada" y ha denunciado que se ha producido "una confluencia de situaciones" que hacen necesaria "una gran movilización social que sitúe el problema de la vivienda, el problema de los salarios, del incremento de la pobreza y del incremento de las desigualdades, para que los partidos políticos de una vez se dejen de tonterías y afronten el grave problema que tenemos en nuestro país".

Calero ha lamentado que la pobreza "se ha incrementado en el conjunto del país, pero fundamentalmente en la Comunitat Valenciana", y "está más que justificado salir a denunciar el incremento de las desigualdades".

Calero ha apuntado que "una parte importante de las causas de ese incremento del número de personas en situación de pobreza están relacionados con el problema de la vivienda", que se suma a "las dificultades en el ámbito de la negociación colectiva para poder incrementar los salarios, además el incremento desmesurado del coste de la vida".