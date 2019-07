El Orgullo LGTBI+ marcha en València para celebrar los avances y "no dar ni un paso atrás" en derechos

Publicado 29/06/2019 20:46:52 CET

La manifestación del Orgullo LGTBI+ ha llenado este sábado el centro de València de carrozas, banderas arcoiris y trans gigantes, bailes y música para "continuar reivindicando los derechos" del colectivo y "celebrar los avances que ya se han conseguido" y "no dar ni un paso atrás". Una convocatoria que además ha puesto el foco en las personas mayores que "dieron un paso adelante y se enfrentaron a un sistema que perseguía a quien era diferente".

Más de 70 organizaciones, entre entidades públicas y sociales, partidos políticos y sindicatos, han participado en la manifestación, que tiene como lema 'Hicimos historia, haremos futuro: por los derechos LGTB+'.

La marcha, organizada por el colectivo Lambda junto a otras entidades LGTB+ de la Comunitat, ha partido a las 19 horas desde la Porta de la Mar, para emprender su itinerario por Colón hasta la plaza del Ayuntamiento, entre disfraces, banderas gigantes de arcoiris y trans, batucadas y carrozas con djs.

En un ambiente festivo, los participantes, al ritmo de la música, han mostrado carteles con mensajes como 'Este horno no está para bollos', 'Obrirem armaris, deixem la porta oberta' (Abriremos armarios, dejamos la puerta abierta), 'Salid del armario que tenemos que meter a los intolerantes' y 'El vostre odi no cap als nostres carrers' (Vuestro odio no cabe en nuestras calles).

En su manifiesto, la organización de la marcha se muestra "de enhorabuena" por los "grandes avances legales dentro del ámbito autonómico", aunque lamenta "la aparición de un discurso de odio que puede impedir continuar avanzando e, incluso, dar la vuelta a este escenario de conquista de derechos a lo largo de España y del mundo".

En este sentido, Lambda pone el foco en que el avance de la extrema derecha en las instituciones y su entrada en las administraciones con "la mano extendida de los partidos conservadores mayoritarios" ha comenzado a ser un "peligro real para los valores y derechos fundamentales", como también para los "valores de la diversidad sexual, de género y familiar".

"Haremos historia, Los avances conquistados por nuestro colectivo han sido fundamentales para profundizar en la democracia, dejemos bien claro que no daremos ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos y libertades conseguidos", subraya.

UN HOMENAJE A LAS PERSONAS MAYORES

Este año se cumplen 40 años de la primera concentración y movilización por la defensa de la liberación sexual en la Comunitat Valenciana y 50 años de las revueltas de Stonewall en Nueva York. Por eso, este año la manifestación homenajea a todas las personas mayores LGTB+ y conmemora la memoria histórica del colectivo. Además, la convocatoria del Orgullo LGTB+ honra la memoria del activista Fernando Lumbreras.

La manifestación presenta dos novedades relevantes. Por una parte Lambda, con su equipo de fútbol de mujeres Las Heidis, el Club Esportiu LGTB+ Samarucs València y la Peña LGTBI VCF, han creado una Comitiva Deportiva para visibilizar el trabajo que aún queda por hacer para lograr un deporte diverso e inclusivo. Y por otra parte, ha contado con la Comitiva Accesible, un espacio destinado a personas con discapacidad, movilidad reducida o diversidad funcional.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha participado en la movilización y ha destacado, en declaraciones a los medios, que el Orgullo es una "fiesta" para celebrar que España tiene "unas leyes de las mejores del mundo". No obstante, ha subrayado que hay que "seguir defendiendo los derechos de todas las personas LGTBI porque hay sectores de la sociedad que continúan no aceptándolos y queriendo que volvamos al pasado".

En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que ha puesto en valor la aprobación de la ley trans y la ley de igualdad LGTBI en la pasada legislatura, al tiempo que ha asegurado que "queda mucho camino para que la igualdad sea de verdad". Ha deseado que se instale la diversidad como una riqueza de nuestra sociedad" y ha defendido la importancia de que "no gobiernen aquellos que quieren devolver a la gente al armario".

El síndic de Ciudadanos en Les Corts, Toni Cantó, ha defendido que "hay que estar orgullosos porque España es uno de los países más avanzados del mundo en políticas LGTBI". "Hemos avanzado muchísimo pero hay que estar a su lado porque aún queda mucho por hacer", ha añadido. Cuando se disponía a atender a los medios, un grupo de personas ha increpado a Cantó al grito de "fora feixistes" y "caradura".

Desde el PSPV, la portavoz en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha hecho hincapié en que la capital del Turia "vuelve a demostrar que es una ciudad alegre, abierta, diversa e inclusiva, frente a ese modelo que quería imponerse de una València rancia, cerrada y excluyente". "Ha triunfado la libertad", ha asegurado.

FIESTA DESPUÉS DE LA MANIFESTACIÓN

Después de recorrer el centro de la ciudad, la manifestación ha finalizado en la plaza del Ayuntamiento donde, tras la lectura del manifiesto, se inicia la Fiesta del Orgullo LGTB+.

El cartel de la Fiesta del Orgullo LGTB+ está compuesto por una selección de artistas y deejays locales, nacionales e internacionales, entre los que estarán: Supremme Deluxe, Rocío Chillers DJ Set, Miss Deep'In, DJ Rafa Star, Diva Houston, Lara Sajén, Krystal Forever u Oscar Liv. Las maestras de ceremonia serán Mir Blacsmith y Tracy Pop. Todo en una nueva distribución con un gran escenario lleno de efectos de luz, efectos especiales y mucha música para todos los públicos.