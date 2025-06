Un Orgullo "más necesario que nunca" llama a la resistencia "ante los retrocesos en derechos LGTBIAQ+"

VALÈNCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La manifestación del Orgullo, "más necesario que nunca", ha recorrido en la tarde de este sábado el centro de la ciudad de València para llamar a la resistencia, la visibilidad y la reivindicación "ante el aumento de los discursos de odio y los retrocesos en derechos LGTBIAQ+".

Bajo el lema 'Ara més que mai: Orgull', la marcha ha partido sobre las 19.50 horas --algo más tarde de lo previsto-- desde el puente de la Exposición y ha discurrido por las calles Colón y Xàtiva hasta la plaza del Ayuntamiento.

Las miles de personas asistentes han exhibido numerosas banderas LGTBI y trans y han marchado por las calles al ritmo de batucadas. Los participantes han desfilado encabezados por una gran pancarta con el lema 'Ara més que mai, orgull València. Més drets, més silenci'.

Además, los asistentes han mostrado carteles con mensajes como 'Terapies de conversió sí però per als de Vox'; 'Pares i mares de LGTB+ sou el nostre orgull'; 'La homosexualidad no es contagiosa, que se te antoje es otra cosa'; 'Tengo 2 papás, ¿qué pasa?' o 'Bisexual porque mi mamá dice que coma de todo'.

Asimismo, han coreado lemas como "No hi ha feminisme sense dones trans"; "No desfilamos, nos manifestamos"; "PP escucha, estamos en lucha" o "Si tocan a una, nos tocan a todas".

Más de medio centenar de entidades sociales, sindicatos y partidos políticos progresistas han participado en la manifestación y han mostrado su apoyo a las reivindicaciones del colectivo valenciano en este Orgull 2025, que se enfrentan "a un gobierno autonómico negligente del PP sometido a la extrema derecha fascista de Vox para mantenerse en el poder que tiene que saber que con nuestros derechos no se negocia" y a la alcaldesa de València, María José Catalá, "que votó y aplaudió que la ley trans valenciana se transformara en una ley transfoba que, por supuesto, se exigirá que sea derogada".

La representación política ha estado encabezada por la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, entre otros.

"VAMOS A SEGUIR SALIENDO A LA CALLE"

Por su parte, el coordinador general de Lambda, Fran Fernández, ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que el lema del Orgullo de este año sirve para "recordar que por mucho que este gobierno autonómico quiera convertir una ley trans pionera en Europa en una ley transfoba vamos a seguir saliendo a la calle". "Ahora es más necesario que nunca", ha defendido.

"Cuando abren la puerta a las terapias de conversión, cuando deslegitiman a los menores para que no puedan decir quiénes son libremente, cuando facilitan que se puedan prohibir talleres en los centros educativos, cuando nos quieren devolver a los armarios, ahora más que nunca es cuando tenemos que salir", ha manifestado.

Fernández ha puesto en valor este acto, "el más importante de todo el año": "A partir de aquí lo siguiente es conseguir el recurso de inconstitucionalidad para que esta ley autonómica vergonzosa se paralice. Y a partir de ahí, en función del resultado, tendremos que diseñar estrategias".

"El año pasado, cuando denunciamos que habíamos tenido conocimiento de que esto podía pasar, dijeron que no", ha apuntado Fernández, quien ha agregado que "este año lo han colado en la ley de presupuestos por la puerta de atrás" y ha acusado al Consell de ser "un gobierno mentiroso".

Igualmente, ha lamentado que "tampoco ha sido algo que se haya podido consensuar, debatir, negociar". "Entonces nos ha tocado reaccionar a la carrera porque no esperábamos que fuesen tan turbios", ha señalado.

FIESTA EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

Respecto a la fiesta en la plaza del Ayuntamiento que tendrá lugar tras finalizar la marcha, ha subrayado que "una cosa que tiene que quedar muy clara es que Lambda se ha desvinculado de los actos organizados por el Ayuntamiento y el Ayuntamiento no la organiza".

En este sentido, ha detallado que esta fiesta "la organiza, como siempre ha sucedido desde hace una década casi, Avegal, y Lambda colabora como siempre en el control de que se contrate a mujeres, que haya paridad en el escenario, que no se mercantilice el orgullo".

"El Ayuntamiento se ha empeñado este año y quiere patrocinar a Avegal, pues allá ellos", ha resaltado, al tiempo que ha incidido en que "en el escenario de la fiesta no puede subir ningún político".

El coordinador general de Lambda ha advertido de que, "si esto sucediera, se tomarán las medidas oportunas porque el año que viene cambiará mucho la cosa". No obstante, ha insistido en que "no va a ocurrir" porque existe "el acuerdo con Avegal".

Además, ha apuntado que, "una vez está totalmente fuera de la ecuación la Generalitat, el Ayuntamiento es algo más razonable". "Esperemos que respeten que ese no es su espacio", ha expresado.

Fernández también ha indicado que "se ha rechazado una subvención de la Generalitat porque no es admisible que pretendan blanquearse con dinero cuando están recortando derechos".

RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DE LA DANA

Sobre las 20.11 horas, la marcha se ha parado en recuerdo a las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre. Posteriormente, se leerá el manifiesto del Orgull LGTBI+ 2025 ante el Ayuntamiento, a cargo este año de Alma Gormedino, activista trans del proyecto 'It Gets Better'; Raquel Chover, de Chrysallis, Asociación de familias, infancia y juventud trans, madre de una menor trans; Xavi Martínez, víctima de las terapias de conversión, y Rosa Gilabert, quien recibió un Premio Margarida Borràs por estar durante años al frente del Planet, un local refugio para mujeres LTBIAQ+ de la ciudad.

A continuación, empezará la fiesta en la plaza del Ayuntamiento porque "también es nuestra y no permitiremos que nos echen, puesto que es importante usarla como espacio público de visibilización, resistencia y memoria de los derechos conquistados como el matrimonio igualitario o la ley trans estatal", ha destacado el coordinador general de Lambda.

