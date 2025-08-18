Orihuela (Alicante) prepara un proyecto integral para conservar las Norias Gemelas del regadío tradicional de su huerta - AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

ALICANTE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) prepara un proyecto integral destinado a conservar y mantener las Norias Gemelas, conocidas con los nombres de Moquita y Pando, al tratarse de elementos "históricos" del regadío tradicional de la huerta oriolana.

Esta actuación se desarrolla en coordinación con el área de Patrimonio para "preservar los bienes hidráulicos que forman parte de la identidad del municipio", como azudes, acequias y azarbes, según ha informado la administración local a través de un comunicado.

La edil de Agricultura, Noelia Grao, ha señalado que en las próximas semanas se dispondrá de un documento técnico que permitirá llevar a cabo un plan de actuación específico y ha asegurado que el objetivo es "garantizar la puesta en valor, la conservación y el mantenimiento de las Norias Gemelas y de todo el regadío tradicional".

En este sentido, la responsable del área ha manifestado que las Norias Gemelas son "una seña de identidad de Orihuela y un legado que se debe proteger para las futuras generaciones". "Seguirán siendo un símbolo vivo de la historia y un referente de la cultura del agua", ha apuntado.

La memoria contempla "la ejecución de drenajes que permitan la evacuación del agua y favorezcan su retorno al cauce, de forma que se genere un impulso a través de la propia fuerza hidráulica". Además, se instaurará un protocolo de limpieza y mantenimiento periódico para "asegurar la conservación de las norias en condiciones óptimas".

De forma paralela, mientras se elabora este documento, ya se han realizado labores de conservación en el enclave. En las últimas semanas, y bajo supervisión municipal, se llevaron a cabo trabajos de limpieza y engrase del eje de las norias mediante una empresa especializada.