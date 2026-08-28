La Orquesta de la Comunitat clausurará el Festival de Pollença con Sir Mark Elder como director musical

La Orquesta de la Comunidad Valenciana clausura el Festival de Pollença cono Sir Mark Elder como director musical. - GENERALITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de la Comunitat Valenciana (OCV) se desplazará este domingo 30 de agosto a Mallorca para clausurar, con la dirección de Sir Mark Elder, la LXV edición del Festival de Pollença con obras de Beethoven y Elgar.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, después de su debut en 2024, la OCV repite como formación designada para cerrar la programación de una de las citas estivales "más veteranas y destacadas en España".

Fundado por el violinista Philip Newman en 1962, el Festival de Pollença se celebra en el claustro barroco del Convento de Sant Doménec, donde han actuado agrupaciones como la Orquesta Nacional de Francia, la Filarmónica de Londres o la Sinfónica de Pittsburgh.

Sir Mark Elder propone un programa que permitirá exhibir el "excelente" estado actual de la Orquesta de la Comunitat y que abrirá el concierto con una pieza "fetiche" dentro de su carrera, 'Variaciones Enigma, Op. 36', de Edward Elgar, la grabación de la que con la Orquesta Hallé de Mánchester permanece como "referente indiscutible de la obra".

Como cierre, la formación titular de Les Ares interpretará la 'Sinfonía núm. 7' de Beethoven, un "auténtico examen de conjunto para la agrupación valenciana por sus exigencias de precisión rítmica".

La actuación en Pollença marca el inicio de una temporada "intensa" para la OCV, que, además de su ciclo al Auditorio Nacional, ya tiene compromisos en mayo con Sir Mark Elder en el podio para actuar en el Festival de Úbeda y en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.