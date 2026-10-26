Ortí asegura que negociará con los sindicatos "todo lo que sea necesario" y se remite a las 47 mesas convocadas

Archivo - La consellera de Educación, Carmen Ortí, comparece en Les Corts - José Cuéllar / CORTS - Archivo

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha asegurado este lunes que su departamento seguirá negociando con los sindicatos "todo lo que sea necesario" y se ha remitido para ello a las 47 mesas convocadas que se van a desarrollar. "Precisamente ese es el espacio que está regulado para tratar este tipo de temas que se consideren oportunos", ha indicado.

Ortí se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los medios tras asistir en el Palacio de Cervelló de València a la entrega de los documentos del Archivo Parroquial de Sedaví, que ha restaurado el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+i) después de la dana del 29 de octubre de 2024.

Preguntada por si se va a celebrar la reunión con STEPV, CCOO, UGT prevista para el pasado 21 de octubre, que se desconvocó a última hora por los efectos de la dana Adam en la Safor y la Marina Alta y de la que los sindicatos reclamaban a Educación una nueva fecha para seguir negociando cuestiones "pendientes" de la plataforma reivindicativa que motivó la huelga indefinida a finales del pasado curso, Ortí ha defendido que la negociación "ha sido continua" y "no se ha suspendido en ningún momento".

La consellera ha subrayado que esa reunión quedó suspendida "por la situación sobrevenida que generó la dana Adam, una situación de la que ha agradecido "a todo el personal docente el esfuerzo que ha hecho en las diferentes localidades que han sido afectadas" y ha alabado, en especial, "el trabajo extraordinario de limpieza, la colaboración, el traslado y la atención a familias y alumnos. Yo creo que eso es la fuerza de esta Conselleria", ha expresado

Asimismo, ha agradecido el trabajo de la Generalitat "con la movilización inmediata de todos los recursos necesarios que han estado desde el minuto cero trabajando en la zona, con tal de restablecer lo antes posible la actividad lectiva".

En estos momentos, según ha dicho, "absolutamente todos los centros de todas las localidades ya tienen cierta normalidad, sobre todo para proteger el derecho fundamental a la educación de todo el alumnado, que vamos a intentar con toda nuestra fuerza que se restablezca lo más pronto posible".

"MÁS INFORMAL"

En relación a la reunión suspendida, ha afirmado que se trataba de un encuentro "para hablar de manera más informal" y ha puesto en valor la negociación llevada a cabo en el mes de julio: "Se ha estado negociando siempre que las organizaciones sindicales han estado dispuestas hacerlo" y ha afirmado que cuando se suspendieron las mesas "no fue porque la administración no estuviera ahí".

Al respecto, ha recalcado la "continuidad de esa negociación" porque ha apuntado que hay convocadas "47 mesas" en las que "caben todos los temas que las organizaciones sindicales quieran plantear". Así, ha puesto en valor el resultado de la negociación en cuanto a las subidas salariales que ya han entrado en vigor.

"En el mes de septiembre ya se aplicó una subida de 75 euros, en enero de 2027 se va a aplicar la subida que forma parte de estos 200 euros con 75 euros más, y en enero de 2028 se completarán 50 más con una subida total de 200 euros que están yendo ya en el complemento específico", ha indicado.

También ha aludido a los seis días de asuntos propios y, ha añadido, "se está trabajando en las mesas en todos esos compromisos que iban a salir de esa negociación informal, como la reducción horaria en mayores de 55 años, la regulación del trabajo presencial fuera de la sede y también diversos tipos de mejoras laborales".

"Entonces, yo creo que lo más importante es dejar claro que esa negociación ha sido continua, no se ha suspendido en ningún momento. Evidentemente, nosotros seguimos negociando con los sindicatos todo lo que sea necesario. Tenemos 47 reuniones convocadas que se van a desarrollar y precisamente ese es el espacio que está regulado para tratar este tipo de temas que se consideren oportunos", ha concluido.