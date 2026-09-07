Ortí cree que se ha calificado a la inspección educativa con "palabras que no corresponden" y defiende sus funciones

Archivo - La consellera de Educación de la Comunidad Valenciana, Carmen Ortí, durante una entrevista para Europa Press, a 30 de julio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha asegurado que se ha calificado la actuación de la inspección educativa con "unas palabras que no se corresponden en absoluto con la realidad" y ha defendido las funciones de este organismo.

"Quien defiende esa denominación de estas nuevas funciones pues puede demostrar dos cosas: o que realmente desconoce lo que es la función de la inspección, o que realmente quiere aprovechar el desconocimiento mayoritario de la gente de lo que es la función", ha aseverado.

En estos términos se ha expresado la titular de Educación, a preguntas de los medios, tras la rueda de prensa de presentación del Inicio del Curso Escolar 2026-2027, donde, interrogada por la reforma del artículo 155 de la ley de acompañamiento en la que se atribuye a la Inspección Educativa la supervisión de la "neutralidad ideológica", Ortí ha defendido la función de los inspectores.

"La inspección que no es otra que inspeccionar, porque la inspección educativa lo que hace es inspeccionar la educación. La inspección es un cuerpo independiente cuya obligación es la de inspeccionar la educación", ha sostenido.

En esta línea, ha asegurado que se trata de "un cuerpo independiente cuya obligación es la de garantizar los derechos y la observancia de la situaciones que puedan generar discriminación" y ha indicado que "la neutralidad" de este cuerpo es "un deber que aparece para los funcionarios en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP)".

"La ley de acompañamiento entra totalmente dentro del marco de las funciones de la inspección, de sus tareas, del trabajo que realiza habitualmente, del contacto con los centros, de intentar solucionar los problemas", ha apuntado.

Y, en este sentido, ha agregado: "Ya dijo el propio 'president' Pérez Llorca que 'aquí no se va a perseguir a nadie', la libertad de cátedra está totalmente garantizada para todos los docentes, no para unos pocos, sino para todos y nuestro objetivo es que cada familia valenciana tenga el apoyo y cada alumno tenga el apoyo en las situaciones en las que piense que puede necesitarlo".

Sobre si se tiene prevista una reunión con la inspección educativa, Carmen Ortí ha señalado que se han reunido con ellos en "varias ocasiones" y que la Conselleria se reúne con "absolutamente todos los sectores" porque les parece que es "la manera de llegar a soluciones".