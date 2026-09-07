Vox niega una "policía educativa" y defiende reforzar la Inspección para implantar la "neutralidad ideológica"

Archivo - El síndic de Vox, José María Llanos - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha negado la existencia de una "policía educativa" en las aulas de la Comunitat Valenciana, tal y como sostienen desde el PSPV y Compromís, y ha defendido el refuerzo de la Inspección con el propósito de acabar con la "ideología" y el "sectarismo de la izquierda" y llevar la "neutralidad ideológica" a los centros educativos.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, instantes después de que Compromís haya anunciado la apertura de un canal para que el profesorado pueda denunciar el "acoso" de la "policía ideológica implantada por el Consell" en los centros mediante la Inspección educativa, con el propósito de atender a los docentes que se puedan sentir "perseguidos".

"Policía educativa no sale en ningún sitio en los presupuestos, es Inspección educativa. No es policía educativa porque las palabras tienen su significado", ha matizado Llanos, que se ha mostrado, de cara al nuevo curso escolar que arranca este miércoles, "esperanzado" de que sea "provechoso y fructífero para nuestros jóvenes". "La educación de nuestros niños es esencial para una sociedad civilizada, para conseguir una sociedad mejor", ha asegurado.

En este sentido, ha destacado el refuerzo de la plantilla de la Inspección educativa, mediante 800.000 euros en los presupuestos de la Generalitat de 2026, "para que se pueda establecer una defensa a ultranza de la libertad de las familias y de la excelencia en la educación, que es eso lo fundamental, completamente apartado de lo que había hasta ahora, una ideología en las aulas durante décadas".

"Nosotros con este pacto de presupuestos y con esta Inspección educativa traemos la neutralidad ideológica a las aulas, en las que solamente importa la transmisión de conocimientos. También la formación, pero en estricta colaboración entre las familias y los profesores", ha indicado.

Asimismo, ha sacado pecho de que Vox ha conseguido "apartar de nuestros menores la ideología de género y la sexualidad que no corresponde en esas edades" y ha implantado el fomento del producto nacional en los comedores escolares, "apartando menús extraños a nuestra sociedad, a nuestras costumbres, a nuestra cultura". "Y hemos también retirado símbolos que degradan a la mujer, que atentan los derechos humanos como el niqab o el burka en los centros públicos".

DOS INFORMES

En materia educativa, José Mª Llanos ha avanzado que su grupo presentará en la comisión de Educación de Les Corts dos escritos para solicitar a la consellera Carmen Ortí un informe sobre el inicio de curso y otro sobre el "triste y trágico" robo del Tesoro de Villena (Alicante) ante "la ya demostrada cuanto menos incompetencia y abandono por parte de Patrimonio Nacional, por parte del Gobierno".

Sobre los docentes, el síndic de Vox ha confiado en que durante este curso "estén a la altura" y ha resaltado que la Comunitat Valenciana cuenta con una plantilla "inmensamente profesional".

"La inmensa mayoría de nuestros docentes son unos verdaderos profesionales y esperamos que puedan, también cuando se atente la libertad de los niños y su propia libertad, acudir al sistema de denuncia directa ante la Inspección educativa cuando haya situaciones de riesgo para nuestros menores y para la neutralidad ideológica", ha aseverado. "Basta ya de ideología en las aulas, basta ya de sectarismo de la izquierda en nuestras aulas", ha proclamado.

Por otro lado, Llanos ha aludido al inicio de curso en la ciudad autónoma de Ceuta ante "la gravedad que se está produciendo" de cara a la vuelta al cole "para nuestros niños españoles". "Los padres están exigiendo seguridad ante las situaciones en las que se encuentran violentados y perseguidos", ha resaltado, al tiempo que ha confiado en que este sea un curso "fructífero y provechoso" en toda España.