Ortí dice que el currículum de Bachillerato "no veta" a autores catalanes y baleares, sino que "prioriza" a valencianos

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VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha recalcado que el currículum de Bachillerato "ni excluye a nadie ni veta a nadie" --en relación a los estudios de escritores catalanes y baleares en la asignatura de Valenciano--, sino que "prioriza los movimientos y autores en valenciano". "Ese es el matiz".

Así lo ha aseverado la titular de Educación, que este miércoles ha visitado Paiporta (Valencia), a preguntas de los medios sobre los cambios de los contenidos en esta etapa educativa y sobre los cuales esta misma semana se ha pronunciado el Consell Valencià de Cultura (CVC), que ha aprobado una declaración contra "el intento de censura de autores en el sistema educativo valenciano".

Al respecto, la responsable de la política educativa del Consell ha subrayado que "el planteamiento, y es lo que dice el decreto y lo que recoge, es que se van a priorizar los movimientos y autores en valenciano".

"Yo entiendo que ese planteamiento ni excluye a nadie, ni veta a nadie ni responde a todas esas valoraciones que se están haciendo. Hay que ver lo que dice la propuesta de decreto que, además, está sometido a consulta pública, está siguiendo todos los procedimientos y se está trabajando sobre él, recogiendo todas las aportaciones que se consideren oportunas", ha expuesto.

COMPETENCIA CENTROS EDUCATIVOS

Preguntada por si eso quiere decir que sí se van a estudiar dentro de la materia de Valenciano autores de Cataluña e Islas Baleares, la consellera ha incidido en que "los centros educativos tienen competencia para determinar algunos aspectos concretos del currículum y los pueden incluir". "Yo creo que no se ha dicho nunca que no se puede leer este libro que no se puede estudiar este autor. No hay ningún problema", ha remachado.

"No están excluidos", ha insistido la consellera, que ha defendido que "es un derecho de nuestros alumnos poder acceder a nuestras señas y a nuestra identidad como pueblo".