Ortí dice que el currículum de Bachillerato prioriza autores valencianos y está "abierto" a que los centros lo completen

Archivo - La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí

VALÈNCIA, 24 Feb.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, defiende que la propuesta de nuevo currículum de Bachillerato "se alinea" con la normativa que establece la cooficialidad de castellano y abierto y ofrece un marco "abierto" para que los centros puedan completar los contenidos "con aspectos que consideren".

Así lo ha manifestado Ortí sobre el borrador de currículum para esta etapa que hoy ha pasado por la Mesa Sectorial de Educación y que introduce modificaciones respecto al vigente de 2022. Así, entre otras cuestiones elimina las referencias a la "literatura catalana" y contempla lecturas "de la literatura valenciana y de las principales autoras y autores valencianos" en distintas épocas y movimientos.

"Esta es una propuesta que se ha lanzado en la elaboración de un nuevo decreto, que esta misma mañana se está trabajando en la Mesa Sectorial y, precisamente. lo que hace es alinearse con la normativa que supone el marco superior, tanto la Constitución como la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, donde se establece la cooficialidad de las dos lenguas", ha expuesto la responsable de la política educativa del Consell.

La consellera ha recalcado que "se está trabajando en un currículum integral, tanto para Valenciano como para Castellano, en Lengua y Literatura, que lo que hace es dar mayor importancia y prioridad a los autores y a los movimientos valencianos, pero no quita que la resta también se pueda tratar, porque deja la puerta abierta".

"Es un currículum abierto para que los centros puedan completar con las obras que consideren oportunas, porque el centro tiene autonomía organizativa y pedagógica para completar el currículum con los aspectos que consideren", ha incidido.

Al término de la Sectorial, la Conselleria de Educación ha resaltado que la actualización del currículum de Bachillerato pretende "adecuar las materias de Lengua castellana y literatura y Valenciano a lo establecido en la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana".

El borrador --subraya el departamento de Campanar en un comunicado-- "prioriza el estudio de los principales movimientos literarios valencianos y de sus autores más representativos, garantizando al mismo tiempo una formación literaria plural y completa para el alumnado".

Esta adecuación "responde a lo trasladado en la consulta pública previa y supone un ajuste respecto al Decreto 108/2022, en el que figuraba la denominación literatura catalana". El nuevo texto "se alinea con la denominación estatutaria y refuerza la visibilidad del patrimonio literario valenciano en el currículum", argumentan.

"RECONOCER LO QUE ES PROPIO"

"Estamos cumpliendo con el Estatuto de Autonomía y garantizando que nuestros estudiantes conozcan y valoren a los autores valencianos que forman parte de nuestro patrimonio cultural. Eso no significa excluir a nadie. Significa reconocer lo que es propio", ha destacado, por su parte, el director general de Ordenación Educativa, Ignacio Martínez Arrúe.

Para la Generalitat, el currículo "mantiene un enfoque integrador y no establece un listado cerrado de autores, de modo que serán los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, quienes concreten las lecturas". "En ningún caso se eliminan autores de otras tradiciones, ya que el diseño curricular fija etapas, movimientos y competencias, pero no nombres concretos", precisan.

En 1º de Bachillerato se contemplan los clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, junto con los principales autores valencianos desde los orígenes hasta la Edad Moderna. En 2º de Bachillerato se abordan las grandes etapas de la literatura española contemporánea y, paralelamente, movimientos clave de la literatura valenciana como la Renaixença, la posguerra y la producción literaria desde los años 60 hasta la actualidad.

Los cambios en el currículum responden también al objetivo de adecuarlo a la normativa estatal y homogeneizarlo al del resto de comunidades autónomas. En este sentido, también se modifica el contenido de otras asignaturas como Matemáticas o Historia de la Filosofía y se recuperan contenidos como el terrorismo de ETA, recuerdan.

Además, Educación detalla que el nuevo currículum se aplicará de manera progresiva. Los cambios que afectan a 1º de Bachillerato entrarán en vigor en el curso 2026-2027 y los que afectan a 2º de Bachillerato lo harán en el curso 2027-2028.

Sin embargo, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) considera que la modificación del currículum de Valenciano "aplica un criterio estrictamente geográfico que va en contra del rigor científico".

Por ello, este sindicato aboga por mantener el currículum actual, "que no limita la posibilidad de estudiar autores y autoras de todo el dominio lingüístico del catalán, del mismo modo que en el currículum de Castellano explicita el estudio de autores y autoras de todo el estado y, incluso hispanoamericanos, y no se limita a los estrictamente valencianos en lengua española".

STEPV ha facilitado una propuesta de los departamentos de Filologia Catalana de las universidades valencianas para "superar esta limitación geográfica y permite el estudio de autores y autoras de todo el ámbito lingüístico así como de la dialectología completa, como hasta ahora".

En términos similares, la Federació d'Ensenyament de CCOO ha denunciado "sin tapujos" que la Conselleria no está realizando "retoques técnicos, sino una reorientación ideológica del currículum". "Y llegan en un momento en que el malestar en los centros va en aumento, con plantillas tensionadas, burocracia desbordada, carencia de recursos y una comunidad educativa que ya no aguanta más reformas ideológicas" que se hacen sin escuchar y sin dotación real", advierten.

Para CCOO, este enfoque "puede acabar arrinconando mucho más el valenciano y empobreciendo el plurilingüismo real".

Por todo ello, hace un llamamiento a sumarse "masivamente" a la manifestación convocada el próximo sábado, 28 de febrero, y "salir a la calle para decir claramente que la educación pública no se toca, que no queremos decretos impuestos ni un currículum que recorte inclusión, coeducación y espíritu crítico".