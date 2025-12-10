Ortí inicia su agenda institucional en Utiel y garantiza "puestos escolares de calidad" al IES Alameda

Imagen de la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí Ferre, en un instituto de Utiel. - GVA

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí Ferre, aboga por "garantizar puestos escolares de calidad" para el alumnado el IES Alameda de Utiel (Valencia), que actualmente se encuentra reubicado en distintas instalaciones cedidas por el Ayuntamiento como consecuencia de la dana.

Así se ha pronunciado Ortí tras su visita al municipio de Utiel, con la que ha querido "marcar el inicio de su agenda institucional al frente de la Conselleria de Educación", incide la administración educativa en un comunicado.

La consellera ha estado acompañada en su visita por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy; el director general de Infraestructuras Educativas; José Mª Larena; el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón; y la segunda teniente alcalde y concejala de Educación, Comercio, Mujer, Juventud e Infancia, Carmina Febré.

Allí ha conocido de primera mano la situación del alumnado de este centro educativo, cuyas instalaciones fueron asoladas por la riada del 29 de octubre de 2024 y ha mantenido un encuentro con la comunidad educativa.

Asimismo, ha visitado las instalaciones del CEIP Enrique Rambal. Este centro acoge actualmente al estudiantado del Conservatorio Profesional de Música de Utiel que, anteriormente, estaba ubicado en el IES Alameda.

Durante el presente curso 2025-2026, el alumnado del IES Alameda se encuentra reubicado en distintos espacios educativos y municipales de la localidad debido a la inhabilitación completa del edificio.

Esta distribución provisional, que afecta a grupos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, ha sido posible gracias a la colaboración de la Escuela Oficial de Idiomas, el CEIP Canónigo Muñoz, el IES Miguel Ballesteros Viana, la Escuela de Hostelería y el polideportivo municipal El Nogueral.

En el marco de esta visita, la nueva consellera de Educación ha repasado junto con representantes del Ayuntamiento y sus equipos directivos las líneas de actuación previstas para los próximos meses.

"CRONOGRAMA FIRME Y REALISTA"

Entre ellas figuran la instalación de aulas provisionales, la búsqueda de nuevos espacios municipales adaptables a uso educativo y la coordinación con la Dirección General de Infraestructuras Educativas para definir un "cronograma firme y realista de reconstrucción del instituto".

En este sentido, Ortí ha destacado "la prioridad absoluta del departamento en garantizar condiciones de aprendizaje dignas, seguras y cohesionadas para todo el alumnado del IES Alameda".

Al término de su visita, Ortí Ferre ha agradecido la implicación de la comunidad educativa y de los centros que han cedido espacios, "cuyo esfuerzo ha permitido mantener la actividad académica pese a las dificultades derivadas del episodio meteorológico extremo".

CHIVA

Posteriormente, la nueva responsable del departamento de Campanar se ha desplazado hasta la localidad de Chiva, donde se ha interesado por el estado de ejecución de las obras del nuevo CEIP Doctor Corachán.

Este centro, que cuenta con un presupuesto de la Generalitat que asciende a 8.120.688,93 euros, ha sido demolido y se encuentra en fase de construcción en otra parcela. El nuevo edificio contará con seis unidades de Infantil, doce de Primaria y un comedor con 360 puestos en dos turnos.

Por otro lado, Carmen Ortí ha visitado la muralla de Chiva, de origen andalusí y afectada también por las lluvias del pasado año. Estas lluvias produjeron daños que dejaron los lienzos en un estado precario e inestable y con riesgo de colapso de las estructuras existentes.

El Consell, tras declarar el pasado mes de abril la emergencia de la contratación de las obras de reparación aprobó un presupuesto de 398.898,64 euros para realizar los trabajos.