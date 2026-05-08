Ortí no da por "rota" la negociación con los sindicatos, pero asume que la huelga indefinida continuará

La consellera de Educación de la Comunidad Valenciana, Carmen Ortí, atiende a los medios. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y Universidades, Carmen Ortí, ha señalado que, a pesar de no haber llegado a un acuerdo con los sindicatos de educación en la Mesa Sectorial de este jueves, no da por "rota" la negociación, aunque asume que la huelga indefinida prevista para este próximo lunes, 11 de mayo, continuará.

Así lo ha indicado este viernes la responsable del departamento de Campanar, en declaraciones a los medios, tras la reunión mantenida con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y los directores generales del departamento, Pablo Ortega y Jorge Cabo.

La Conselleria de Educación presentó este jueves en la Mesa Sectorial una propuesta de subida salarial a los sindicatos --de 75 euros brutos al mes progresivamente hasta 2029-- que fue rechazada por estos al considerarla "irrisoria" e "indignante". Y, por ello, manifestaron que la huelga estaba "servida".

A este respecto, Carmen Ortí ha defendido que la propuesta de incremento salarial situaría a los docentes "entre los cinco mejores pagados de todo el Estado español" y que, además, se les ofreció a los sindicatos "la reducción de la carga burocrática, simplificación educativa", así como "la elaboración de un plan director sobre las infraestructuras y al confort térmico".

Así, ha destacado que desde el departamento de Campanar "no" tienen problema en "incluir todos los temas que vayan surgiendo y que sean de interés para los sindicatos y, por su puesto, para la conselleria". Sin embargo, ha insistido en que toda la negociación está "supeditada" a que "se garanticen los servicios mínimos, a que no los impugnen": "Ayer manifestaron (los sindicatos) que no los aceptaban, pero aún así la puerta está abierta para negociar", ha apuntado.

"Hay condiciones que para nosotros son importantes, y esta es la protección de la alumnado, pero nosotros continuamos en nuestra postura de diálogo, de escuchar, de llegar a mejoras y hay muchos temas que coincidimos con los planteamientos del sindicato y tenemos toda la voluntad de continuar trabajando de la mano para poder llegar a propuestas que sean positivas para toda la comunidad educativa", ha subrayado.

"NO CERRAMOS ABSOLUTAMENTE NINGUNA PUERTA"

En esta línea, y sobre los servicios mínimos fijados por la Generalitat, ha sostenido que "no" puede entender que los sindicatos "no estén de acuerdo en proteger" a los alumnos de Segundo de Bachillerato que "necesitan esta protección porque lo que va a pasar en sus vidas en estos días va a ser un condicionante para toda su vida".

"Además, no hay que olvidar que en este mismo grupo hay alumnos que en Primero sufrieron las consecuencias de la riada y que han tenido un Bachillerato con dificultades", ha abundado.

Preguntada por si, después de lo ocurrido ayer con los sindicatos, hay algún acercamiento, Ortí ha indicado que hay un calendario de negociación planteado y que, "en principio, continúa adelante" y ha asegurado que la conselleria acudirá a esas mesas de negociación "para tratar los temas con las propuestas que toquen cada día".

"Nosotros sí que tenemos previsto volver a emplazarlos en próximas ocasiones pero, claro, de momento la urgencia que tenemos es que el lunes va a haber una huelga planteada y tenemos muchos frentes abiertos porque tenemos que intentar que los alumnos que vayan a las escuelas y a los institutos estén atendidos y que puedan usar los servicios complementarios de comedor, de transporte y que todo funcione con normalidad. Eso para nosotros es mucho trabajo", ha remarcado.

Asimismo, ha incidido en que las negociaciones con los sindicatos "no" las da por "rotas" pero que está "claro" que la huelga indefinida "continuará".

De este modo, Ortí no ha rechazado que la Conselleria de Educación se pueda poner en contacto con los representantes sindicales en los días previos a la convocatoria de huelga y ha asegurado que "no cierra esa puerta" igual que tampoco lo hace a la posibilidad de adelantar la Mesa Sectorial de junio para poder seguir negociando: "No cerramos absolutamente ninguna puerta", ha aseverado.

"QUE NO SE VEA PERJUDICADA NINGUNA DE LAS DOS PARTES"

Interrogada por la carta que envió este jueves a los padres y madres del alumnado valenciano tras el desacuerdo con los sindicatos, la titular de Educación ha defendido que la intención de la misiva era "informar a las familias", ya que considera que la conselleria "tiene la obligación de velar" por los alumnos.

Cuestionada por si hay preocupación por que la huelga pueda alargarse en el tiempo, Ortí ha afirmado que sí, pero que "no hay que olvidar que están conjugándose dos derechos fundamentales": "uno es el de los alumnos a la educación, que además son menores y la guarda y custodia corresponde a los docentes cuando los alumnos están en el centro, y otra es el derecho fundamental a la huelga de los docentes", ha argumentado.

"Es difícil equilibrar ambos pero, por lo menos, lo importante es que no se vea perjudicadas en gran medida ninguna de las dos partes", ha señalado.