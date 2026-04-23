Ortí preside el primer acto de entrega de los premios a la Excelencia Artística del ISEACV

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VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha presidido el acto de entrega de los premios a la Excelencia Académica de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV), que se ha celebrado por primera vez en el Palau de la Música de València.

La ceremonia ha supuesto el reconocimiento público del talento, esfuerzo y dedicación del alumnado premiado. "Un reflejo de nuestro compromiso con la cultura, la educación y, sobre todo, con las personas que, a través de su creatividad y sensibilidad, enriquecen nuestra sociedad", ha señalado Ortí.

El galardón ha distinguido con una dotación económica de tres mil euros a los 25 mejores expedientes académicos de las cinco modalidades de enseñanzas artísticas superiores (Arte Dramático, Artes Plásticas, Danza, Diseño y Música), correspondientes a los cursos 2023-2024 y 2024-2025.

Durante su intervención, la titular de Universidades ha destacado la labor del ISEACV dentro del sistema educativo, "una institución que trabaja con rigor y dedicación para garantizar una formación artística de calidad, adaptada a los retos del presente y del futuro".

En este sentido, ha asegurado que, con la celebración de la entrega, "se inicia una tradición que queremos consolidar en los próximos años para situar la excelencia artística en el lugar que merece e inspirar a las futuras generaciones".

Al acto también han asistido la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, y la directora del ISEACV, Fani Blanch, ha informado la Generalitat en un comunicado.