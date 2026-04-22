Otros tres técnicos llamados a la comisión de VPP en el Ayuntamiento de Alicante comunican que no comparecerán

Reunión de la comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre viviendas de protección pública (VPP) celebrada el viernes 27 de marzo de 2026 - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres de los cinco técnicos llamados a la sesión de la comisión municipal de viviendas de protección pública (VPP) prevista para este viernes en el Ayuntamiento de Alicante han comunicado que no comparecerán, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press este miércoles.

En la anterior reunión, la del 14 de abril, cinco funcionarios decidieron no comparecer --algo que es voluntario-- y solo lo hizo un exempleado --ya jubilado-- que trabajó en el consistorio en un periodo en el que se tramitaron cuestiones relativas a la parcela municipal que fue enajenada y sobre la que luego se construyó el residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan y cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

Para la sesión de este viernes, falta conocer cuál será la decisión que finalmente adopten los dos funcionarios restantes, ya que los otros tres han comunicado que no acudirán. Se trata, por un lado, del jefe del Servicio de Disciplina Urbanística y Ambiental, cuya comparecencia está fijada para las 09.30, y, por otro, de la arquitecta del consistorio que resultó adjudicataria de una VPP en Les Naus, prevista para las 13.00 horas.

La jueza que investiga las adjudicaciones en esta promoción ha citado a esta trabajadora municipal para que declare como investigada el 5 de junio, junto con otros nueve beneficiarios de inmuebles. Se da la circunstancia de que esta arquitecta del Ayuntamiento de Alicante es pareja del técnico al que la Conselleria de Vivienda de la Generalitat expedientó --fue suspendido de empleo y sueldo-- por visados de Les Naus.

La magistrada ha citado como investigadas, además de a estas diez personas, a la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y a la exdirectora general municipal y jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman. También a funcionarios de la administración local y la Conselleria y, por parte de Fraorgi, gestora de la cooperativa promotora del complejo, al administrador único. En total son 15 personas investigadas, que se suman a otras siete que declararán como testigos.

"A DISPOSICIÓN"

Una de estas trabajadoras que ha comunicado que no comparecerá el viernes ha indicado en un documento que queda "a disposición" para "aclarar por escrito cualquier duda" relativa a informes que emitió "en el expediente de licencia de obra".

La próxima sesión llega después de que este martes el vicealcalde de Alicante y presidente de la comisión, Manuel Villar, del PP, confirmara que dos funcionarios "querían ponerse a disposición" de este órgano y emplazara al viernes para dar detalles al respecto. "En ningún momento se ha intentado ocultar nada", resaltó.

Así lo señaló en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno local, después de que recientemente los grupos de izquierdas en la corporación municipal --PSPV, Compromís y EU-Podem-- reclamaran la "convocatoria urgente" de una sesión extraordinaria de la comisión tras saber que "varios de los funcionarios inicialmente previstos para comparecer, cuya ausencia fue comunicada" a este órgano, "habrían manifestado por escrito su disposición a colaborar, aclarar o aportar información relevante", circunstancia que, según estas formaciones, "no fue trasladada a los miembros de la comisión ni a los grupos municipales en tiempo y forma".