Los padres de una de las víctimas en el hinchable de Mislata exigen al Ayuntamiento que dé explicaciones "de una vez"

Los padres de Vera, la niña de 4 años que falleció al ser tumbado por el viento un hinchable en la feria de Mislata (Valencia), aseguran que es "falso" que el equipo de gobierno y el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, hayan empatizado con ellos y les han retado a ofrecer "de una vez las explicaciones oportunas" para ayudarles a "terminar cuanto antes con esta pesadilla que es el proceso judicial". "Pero no de cualquier manera, sino con todos los responsables en el banquillo", advierten.

Así lo mantienen en un comunicado publicado este viernes en redes sociales en el que responden a las explicaciones dadas hoy por el Ayuntamiento en el que defienden que "no existen hechos nuevos determinantes" en la investigación judicial sobre el accidente del castillo hinchable de 2022, en el que fallecieron dos menores de edad, "que justifiquen o legitimen la constitución de una comisión de investigación". Además, subraya su "empatía sincera" con las víctimas y las familias de las dos niñas "desde el primer momento".

Por su parte, los familiares de la pequeña recalcan que es "falso que hayan empatizado con las familias". "¿Empatizar es disimular y esquivarnos cada vez que nos ves?? ¿Empatizar es irte del lugar de los hechos dejando a dos criaturas en las ambulancias sin saber si iban a poder llevárselas al hospital o iban a morir allí mismo?", preguntan.

"Decís que disteis apoyo a las familias de las víctimas y ofrecisteis recursos municipales en ese momento. A nosotros no se nos acercó nadie a decirnos nada en absoluto, aun estando con dos criaturas de 15 y 13 años completamente destrozadas", afean los progenitores, que agregan que "quizá el problema es que no tenemos el mismo concepto de empatía".

Igualmente, niegan que el Ayuntamiento haya facilitado toda la documentación agilizando el procedimiento: "Nunca ha entregado la licencia de actividad de la feria. Ay, perdón, es verdad, que no existe dicha licencia y cuatro años después seguimos sin saber por qué", ironizan.

HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA

En la misma línea, rechazan que una comisión de investigación pueda perjudicar un proceso judicializado y aseguran estar "hartos de ver cómo se producen en otros casos, como por ejemplo en el de la dana, donde el alcalde de Mislata la pidió con insistencia y se realizó". "La única diferencia con nuestro caso --prosiguen-- es el número de víctimas. En ambos se investigan presuntos homicidios por imprudencia grave".

En cuanto al argumento de la ausencia de hechos nuevos determinantes en la investigación, los padres replican: "Claro, porque no son nuevos. Porque si el Ayuntamiento no da las respuestas a todos los hechos determinantes, es imposible que haya nada nuevo y pueda avanzar la instrucción".

Y plantean: "¿Por qué no hay licencia de actividad? ¿Por qué el hinchable se encontraba en un lugar diferente al de los planos? ¿Por qué no se consultó la estación meteorológica del propio ayuntamiento? ¿Por qué nadie revisó la feria? ¿Quién dio esa orden?..."

Por último, recalcan que, "si como dice el gobierno de Mislata tiene una empatía sincera" con la familia, que "ofrezca de una vez las explicaciones oportunas y nos ayude a terminar cuanto antes con esta pesadilla que es el proceso judicial".