Paiporta conmemora el primer aniversario de la dana con una muestra fotográfica en el Museu de la Rajoleria

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu de la Rajoleria de Paiporta (Valencia) acogió el pasado viernes la exposición 'La dana al nostre poble, un any després', una muestra fotográfica colectiva que reúne imágenes del impacto de la barrancada del pasado 29 de octubre de 2024 y de la respuesta "solidaria y resiliente" de la ciudadanía en los meses posteriores.

La inauguración se ha celebrado coincidiendo con el primer aniversario de este episodio meteorológico que ha marcado la historia reciente del municipio, ha indicado el consistorio en un comunicado.

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, destacó durante el acto que esta exposición "es mucho más que una colección de imágenes; es una expresión de la memoria viva de un pueblo que supo mantenerse unido ante la tragedia".

"La dana nos puso a prueba como comunidad, y lo que vimos fue solidaridad, trabajo y esperanza. Hoy Paiporta sigue en pie, más fuerte y más unida que nunca", subrayó el primer edil, quien expresó que "esta es la exposición que nunca tuvo que haberse celebrado y que más que arte o documento es memoria viva de un pueblo".

Por su parte, la concejala de Cultura, Esther Torrijos, puso en valor la labor del personal del Museu de la Rajoleria, que "supo rehacerse de los daños y devolver la vida a este espacio cultural tan querido". Torrijos remarcó que "esta exposición es también una muestra de cómo la cultura puede ser una herramienta de reconstrucción emocional y social".

La muestra incluye una selección de fotografías cedidas por vecinos y vecinas, así como un audiovisual con imágenes y vídeos que documentan los momentos "más duros" de la dana y la movilización ciudadana posterior. El Ayuntamiento ha anunciado que el material recogido seguirá ampliándose para conformar un archivo de memoria colectiva sobre este episodio.

Con esta exposición, el Museu de la Rajoleria consolida su recuperación tras los trabajos de reparación y restauración realizados en los últimos meses, y se reafirma como un espacio "vivo y esencial" para la cultura paiportina.