Paiporta inicia sus Festes de Sant Roc más emotivas tras la dana: "Lo importante es mantener viva la ilusión"

Archivo - Imagen de archivo del pregón de las fiestas de agosto de 2024. - AYUNTAMIENTO PAIPORTA - Archivo

La Volta a Peu Infantil será el I Memorial Toni Salvador i Fidel Montero en recuerdo a dos víctimas de la barrancada

VALÈNCIA (EUROPA PRESS)

La localidad valenciana de Paiporta, una de las más afectadas de la llamada 'zona cero' de la dana, arranca este jueves las "más emotivas" Festes de Sant Roc. La programación, además de incluir los festejos tradicionales, evocará en algunos momentos a las víctimas de la trágica barrancada del 29 de octubre de 2024.

Así lo han comentado a Europa Press fuentes municipales, que han puesto como ejemplo que este viernes, 8 de agosto, se llevará a cabo un homenaje dentro de la XXV Volta a Peu Infantil a dos víctimas de la riada, Toni Salvador y Fidel Montero, vecinos de Paiporta que estaban muy implicados en el mundo del deporte. Así, la carrera, que comenzará a las 19.00 horas este viernes también será el 'I Memorial Toni Salvador i Fidel Montero'.

Además, en su pregón de las fiestas, el alcalde del municipio, Vicent Císcar, dedicará, unas palabras a las víctimas de la riada, aunque desde el Ayuntamiento inciden en que el grueso de los homenajes se realizará durante el primer aniversario de la catástrofes, el 29 de octubre de 2025, y no en estas fiestas patronales.

En cuanto al resto de actividades, estas se han diseñado "pensando en todos los públicos" e incluyen música en directo, cultura popular, actividades infantiles, deporte y tradiciones religiosas y festivas.

La oferta contempla la tradicional Dansà de Sant Roc, el 'correfoc', la Festa del Melonet, la cavalcada de Sant Roc y el concierto gratuito del grupo musical La Fúmiga como cabeza de cartel. Además habrá otras iniciativas populares como las noches de folklore, el concurso de guisado de Sant Roc, la cremà del Gos y grandes orquestas y tributos.

Desde el consistorio agradecen a todas las entidades que colaboran en la celebración de estas fiestas. "Después de un año muy duro para Paiporta, estas fiestas tienen un valor simbólico y emocional muy profundo. No todo será como otros años, pero lo más importante es mantener viva la ilusión, las ganas de reencontrarnos y de continuar siendo pueblo", en palabras de la concejala de Cultura, Esther Torrijos.

"EXPRESIÓN VIVA DE NUESTRA CULTURA"

"El trabajo continuo entre instituciones y entidades nos ha permitido ofrecer una programación rica y adaptada a las circunstancias. Las fiestas son una expresión viva de nuestra cultura y una herramienta de cohesión fundamental para continuar avanzando", ha subraya, por su parte, el alcalde.

Para garantizar unas fiestas seguras, se instalarán Puntos Violeta y un punto de sensibilización de la Upcca (Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas), con acciones para la prevención de las violencias machistas y el consumo de drogas y alcohol. Además, se reforzará la seguridad con dispositivos especiales de la Policía Local, la Guardia Civil y Protección Civil, y los educadores y educadoras ambientales intensificarán su tarea en la calle para fomentar un uso responsable de los espacios públicos y la gestión correcta de residuos.