Paiporta intensifica las obras de reconstrucción del Puente de la Estación que causarán "cortes puntuales" de tráfico

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) ha intensificado las obras de reconstrucción del Puente de la Estación, una infraestructura "fundamental" para la movilidad del municipio, una vez finalizada la actuación en el Puente Nuevo, tras la dana que afectó gravemente al municipio.

Durante el desarrollo de las obras, el puente permanecerá abierto al tráfico, con dos carriles de circulación, uno por sentido, con el objetivo de "garantizar los accesos al municipio y reducir al máximo las molestias a la ciudadanía", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Los trabajos se realizarán por fases: mientras se actúa en las aceras, los carriles de circulación se irán desplazando de forma ordenada, de manera que el tráfico no tenga que cortarse. El proyecto incluye dos carriles de circulación, uno por sentido; dos aceras, una de ellas de uso ciclopeatonal, como ya se ha hecho en el Puente Nuevo; un refuerzo completo de la estructura, que permitirá mejorar la seguridad y la durabilidad de la infraestructura y obras coordinadas para mantener la conectividad del municipio.

Desde los responsables del proyecto se informa de que solo se prevé "cortes puntuales" de tráfico durante el asfaltado de la calzada, que se comunicarán con antelación para que la ciudadanía pueda planificar sus desplazamientos.

La actuación en el Puente de la Estación forma parte del plan de reconstrucción tras la dana, impulsado por el Ayuntamiento de Paiporta y financiado por el Gobierno de España a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La inversión destinada a este puente asciende a aproximadamente 1,5 millones de euros, dentro de los cerca de nueve millones de euros que se están destinando a la reconstrucción de puentes y pasarelas del municipio.

Paralelamente, avanzan las obras de la nueva pasarela ciclopeatonal, y la intervención en el Puente Viejo se iniciará una vez entre en funcionamiento el nuevo paso, "garantizando en todo momento la conexión entre las dos partes del municipio".

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha señalado que las obras se planifican "de forma escalonada para asegurar que Paiporta mantenga siempre accesos operativos y una movilidad lo más fluida posible".

Por su parte, el concejal de Movilidad Urbana y Reconstrucción, Alejandro Sánchez, ha destacado la coordinación constante con la Policía Local para "adaptar el tráfico a cada fase de la obra y facilitar los desplazamientos diarios de la ciudadanía".