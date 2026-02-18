Paiporta (Valencia) pone en marcha la web de seguimiento de la reconstrucción post-dana

Imagen de la web - AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

VALÈNCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) ha presentado la nueva web de reconstrucción post-dana, una herramienta digital que permite a la ciudadanía realizar un seguimiento detallado y en tiempo real de las obras y actuaciones que se están llevando a cabo en el municipio tras los daños ocasionados por la riada del 29 de octubre de 2024.

El nuevo portal, impulsado por la Concejalía de Modernización y Transparencia, "nace con el objetivo de reforzar la transparencia, facilitar el acceso a la información pública y acercar a vecinos y vecinas el estado de los proyectos de reconstrucción", según ha informado el consistorio en un comunicado.

A través de esta plataforma se puede consultar el presupuesto asignado a cada actuación, la fase en la que se encuentra, su ubicación concreta en el municipio y el origen de los fondos de financiación.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha destacado que "esta web nace para que la ciudadanía tenga toda la información y pueda seguir, paso a paso, cómo avanza la reconstrucción de nuestro pueblo". "La reconstrucción no es solo una cuestión de obras e inversiones; también es una parte esencial de la recuperación emocional colectiva tras la dana. Dar transparencia y facilitar el seguimiento es también una manera de acompañar a los vecinos y vecinas y de construir, entre todas y todos, el futuro de Paiporta".

Por su parte, el concejal de Modernización y Transparencia, Juan Elías López, ha explicado que esta web es fruto de muchos meses de trabajo. "Hemos conseguido un portal intuitivo, accesible y fácil de utilizar que permitirá a toda la ciudadanía realizar consultas y ver de manera sencilla cómo avanzan las obras", ha subrayado.

La interfaz ha sido diseñada para ofrecer una experiencia clara y accesible, con una navegación cómoda y sencilla. En la página principal se muestran los datos globales actualizados, con el número total de proyectos, tanto activos como finalizados, y el presupuesto total destinado a la reconstrucción.

Además, el portal incorpora un mapa de Paiporta que señala la localización exacta de cada proyecto y permite filtrarlos según su estado de ejecución. También se puede consultar el detalle de la financiación, diferenciando las aportaciones procedentes de las distintas administraciones y organismos.

Cada actuación cuenta con una ficha propia en la que se indican el nombre del proyecto, el presupuesto, el porcentaje de ejecución y la información actualizada sobre su progreso. Los proyectos pueden buscarse mediante un buscador por nombre o por estado de ejecución. El portal está alojado en la web municipal de transparencia del Ayuntamiento de Paiporta.

Uno de los aspectos más destacados de la web es que no solo informa sobre las obras en marcha, sino también sobre las fases administrativas previas.

Las fases contempladas son la presentación de la memoria, aprobación inicial, redacción del proyecto, revisión técnica, aprobación definitiva, licitación, adjudicación, inicio de obra y finalización. De este modo, la ciudadanía puede conocer todo el proceso completo, desde la planificación hasta la ejecución final.