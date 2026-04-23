El Palau celebra su 39 aniversario con un concierto gratuito de la OV y el violinista Renaud Capuçon

Palau de la Música - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València cumplirá el próximo sábado, 25 de abril, su 39 aniversario, y para celebrarlo ha diseñado un concierto extraordinario y gratuito de la Orquesta de València (OV) y el violinista Renaud Capuçon, que tendrá lugar en la Sala Iturbi a las 19.00 horas.

Las entradas se podrán obtener a través del web y de las taquillas del auditorio este viernes, 24 de abril, a partir de las 10.00 horas.

El director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha destacado que "este concierto conmemorativo del 39 aniversario, responde a la voluntad de ofrecer un concierto gratuito a toda la ciudadanía para celebrar juntos casi cuatro décadas de historia".

Bajo la dirección de su titular y director artístico, Alexander Liebreich, y con el violinista Renaud Capuçon como solista, el público podrá escuchar un programa que propone un viaje sonoro a través del romanticismo y el impresionismo franceses, con obras de Maurice Ravel, Henri Dutilleux y la célebre Sinfonía n.º 3 'con órgano' de Camille Saint- Saëns, en cuyo último movimiento intervendrá el organista valenciano Pablo Márquez Caraballo.

La primera parte del programa se abrirá con una obra maestra del impresionismo francés: Une barque sur l'océan, de Maurice Ravel, tercera pieza de Miroirs para piano en su versión orquestal. Se trata de una partitura caracterizada por sus arpegios expansivos y ritmos sugerentes, que envuelven el público en una escena marina y onírica de un carácter muy singular.

A continuación, actuará con la Orquesta el brillante violinista Renaud Capuçon, premio 'Artista del Año' 2024 en los prestigiosos galardones ICMA, celebrados en el Palau de la Música de València. Interpretará, con su Guarneri del Gesù 'Panette' (1737), que perteneció a Isaac Stern, L'arbre des songes, de Dutilleux. Se trata de un concierto para violín muy estimado por los intérpretes y dedicado precisamente a Isaac Stern.

Finalmente, ya en la segunda parte, se podrá escuchar la romántica Sinfonía n.º 3 'con órgano' de Saint-Saëns, dedicada a la memoria de Franz Liszt. Es una obra llena de la melodía y del colorido orquestal que caracterizan el romanticismo francés y que, a diferencia del resto de sinfonías románticas, incorpora el órgano como parte de la orquesta, cosa que le aporta una sonoridad monumental. Fue estrenada en 1886 en el St James's Hall de Londres, dirigida por el mismo compositor, por encargo de la Royal Philharmonic Society.

APLOMO

El violinista francés Renaud Capuçon es conocido por su "aplomo, la profundidad de su timbre y su virtuosismo". Actúa con las principales orquestas internacionales, como la Berliner Philharmoniker, la Wiener Philharmoniker, la Filarmonica della Scala o la New York Philharmonic.

Ha trabajado con directores como Valery Gergiev, Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel y Long Yu. Su gran compromiso con la música de cámara lo ha llevado a colaborar con artistas como Martha Argerich, Nicholas Angelich, Maria João Pires, Daniil Trifonov y Yuja Wang, así como con su hermano Gautier Capuçon.

Es director artístico de los Sommets Musicaux de Gstaad desde 2016 y del Festival de Pascua de Aix-en- Provence, que fundó en 2013. Además, es director artístico de la Orchestre de Chambre de Lausanne.