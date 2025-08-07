El Palau de la Música incrementa en un 14% el público asistente esta última temporada

Archivo - Conciertos en los alrededores del Palau de la Música - PALAU DE LA MÚSICA - Archivo

El Palau de la Música ha experimentado un considerable crecimiento en el número de asistentes durante la pasada temporada (2024/2025). Entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de julio de 2025, un total de 225.109 personas asistieron a los distintos conciertos y actividades programadas frente a las 197.540 personas registradas en la temporada 2023/2024 y a las 45.538 en la temporada 2022/2023.

Estas cifras suponen un aumento del 14% respecto a la temporada 2023/2024 y un aumento del 394% respecto a la temporada 2022/2023, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Destaca igualmente el aumento significativo en el número de abonados y de asistentes en comparación con las temporadas anteriores. Así, la temporada de abono 2024/2025 se inició con un total de 1.022 abonados, es decir, con 84 personas más que en el inicio de la temporada pasada (2023/2024), 678 más respecto a la última que estuvo el Palau cerrado (2022/2023) y 187 más que en el último curso que el auditorio estuvo abierto (2018/2019).

Para el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, "el verano es un buen momento para hacer balance de los contenedores culturales y queremos destacar el incremento del público asistente al Palau de la Música".

Para Moreno, "el crecimiento de público de esta temporada es importante pero todavía es una cifra más importante y significativa, de un 394%, respecto a la temporada 2022-2023, cuando el edificio todavía estaba cerrado por obras".

La temporada 2024-2025 es la segunda del Palau de la Música desde las obras de rehabilitación integral del edificio, que han supuesto la renovación completa del sistema de climatización, techos, paneles acústicos y butacas de las salas, entre otras mejoras, y que ha permitido volver a utilizar las diversas estancias del auditorio.

Todavía quedan pendientes las obras de mejora del sistema de control de filtraciones de agua, humedades y estanqueidad de algunas zonas del Palau, que se ejecutarán de manera progresiva.

En este sentido, el Palau de la Música adjudicó, por resolución de 1 de julio de 2025 del presidente del organismo autónomo municipal y concejal de Cultura, la ejecución de las obras de reforma de la conserjería del edificio a la mercantil Vilor Infraestructuras SL, por un importe económico de 318.974,15 euros (IVA incluido) y con un plazo de duración de tres meses. El objetivo de los trabajos es evitar nuevas inundaciones.

Se espera que las obras empiecen en la segunda quincena de este mes de agosto y que den una solución definitiva a los problemas que existen en la zona administrativa, de información y de ensayos de la Orquesta de València.