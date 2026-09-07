El Palau de la Música inicia la venta de nuevos abonos, ciclos y entradas de la temporada del 40 aniversario

Concierto en el Palau de la Música - AYUNTAMIENTO DE VALLÈNCIA

VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València celebra este año su 40 aniversario con una programación titulada '40 anys de la millor música', que incluye 45 conciertos de abono y seis extraordinarios. Una vez iniciado el periodo de renovación de abonos, el auditorio valenciano ofrece al público la posibilidad de adquirir nuevos abonos, localidades para otros ciclos y entradas sueltas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La temporada tuvo este domingo un "brillante" y "exitoso preludio" con la "histórica" visita de la Orquesta del Festival de Bayreuth, dirigida por Pablo Heras-Casado, junto a la soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Vogt y el barítono Nicholas Brownlee. Para el director del Palau, Vicente Llimerá, este concierto, con una Sala Iturbi "llena y un público más que entusiasmado", ha sido "la mejor manera de comenzar una temporada que va a ser muy especial para todos nosotros".

"Estamos ante una temporada extraordinaria con motivo del 40 aniversario del Palau de la Música, en la que vamos a reunir a grandes artistas y algunas de las mejores agrupaciones del panorama internacional, junto a nuestra Orquesta de València, que tendrá al frente a grandes directores y estará acompañada por magníficos solistas. Hemos preparado una programación muy especial para celebrar estos cuarenta años y estoy convencido de que los aficionados y aficionadas van a disfrutar de la música como nunca antes en el Palau", ha avanzado.

Las fechas de estos periodos son: para la renovación de abonos, hasta el 9 de septiembre, y para los nuevos abonos, del 11 al 13 de septiembre. Respecto al Ciclo OV, las fechas serán el 15 y 16 de septiembre, y para Otros Ciclos, del 17 al 20 de septiembre. La venta de entradas sueltas comenzará a partir del 23 de septiembre.

Respecto al abono anual, el precio del Abono A (Anfiteatro y Butaca) es de 1.129 euros; el Abono B (Tribunas), de 845 y el Abono C (Fondos), de 564. Asimismo, se ha implementado un abono con bonificaciones para jubilados, estudiantes de entre 12 y 30 años (ISIC), personas con Carnet Internacional Joven (IYTC) y Carnet Jove de entre 14 y 30 años, familias numerosas, monoparentales y monomarentales, y personas paradas de larga duración, previa presentación física del documento acreditativo. Los precios de este tipo de abono son de 988 euros para el Abono A, 740 para el B y 353 para el C.

En estos abonos anuales existe la posibilidad de realizar el pago en dos cuadrimestres. Junto con la compra del abono, se podrán adquirir también las localidades para los conciertos extraordinarios.

Durante la temporada 2026/2027, el maestro Alexander Liebreich dirigirá siete conciertos de abono. Rinaldo Alessandrini y Christian Vásquez serán los directores principal invitado y asociado, respectivamente. Helmut Lachenmann será el compositor residente, mientras que los artistas residentes serán el trompetista Pacho Flores y el contrabajista Edicson Ruiz.

Como celebración de la efeméride del 40 aniversario, el 25 de abril de 2027, la Orquesta de València y Alexander Liebreich interpretarán 'Till Eulenspiegel', de Strauss; el 'Concierto para piano n.º 2', de Chopin, con Kevin Chen, y 'La mer', de Debussy.

En la temporada 2026/2027, en abono, volverá la Royal Concertgebouw Orchestra, con Klaus Mäkelä, que debutará en el Palau, y la violinista Lisa Batiashvili (6-02). Otra de las grandes formaciones será la London Philharmonic Orchestra, con la violinista Julia Fischer y el violonchelista Daniel Müller-Schott, dirigidos por Edward Gardner (30-10). También volverá Daniele Gatti con la Staatskapelle Dresden, que interpretará la integral sinfónica de Beethoven (12, 13, 15 y 16-05).

La Orquesta Filarmónica Checa, dirigida por Semyon Bychkov y con el pianista Behzod Abduraimov (15-11), también estará presente esta temporada. Otras grandes formaciones serán la Orquesta Filarmónica de Helsinki, dirigida por Jukka-Pekka Saraste, con la violinista Minami Yoshida (9-02); MusicAeterna, dirigida por Teodor Currentzis (30-05); y la Orquesta Sinfónica SWR Stuttgart, con François-Xavier Roth y la violinista Isabelle Faust (11-11).

La programación contará también con la Gustav Mahler Jugendorchester, con Cristian Macelaru y la violonchelista Julia Hagen (12-11). Asimismo, los aficionados y aficionadas a la música podrán disfrutar de formaciones internacionales como la Orpheus Chamber Orchestra, con el saxofonista Branford Marsalis (6-03), y la English Chamber Orchestra, con Roberto Forés y el oboísta Ramón Ortega.

La Orquesta Filarmónica Nacional de Hungría, dirigida por Martin Rajna (6-04), visitará el Palau con el pianista Dezso Ránki. Tampoco faltará la Orquesta Nacional de España, dirigida por David Afkham, con el violinista Frank Peter Zimmermann (23 y 24-10). Además, volverá Jordi Savall con 'Le Concert des Nations' (7-04), y llegará la Orquesta Sinfónica de Navarra, con el violonchelista Johannes Moser y el director Perry So (20-05).

RECITALES DE PIANO

También habrá espacio para grandes recitales de piano en la Sala Iturbi. Este año, a la tradicional cita de Grigory Sokolov (27-02), se sumará una sucesión de pianistas como Javier Perianes (1-12), Boris Giltburg (15-12 y 12-01), Daniil Trifonov (15-01), Yuja Wang (2-02) y Hélène Grimaud (25-05).

La Orquesta de València y su titular, Alexander Liebreich, abordarán, junto a una mezzosoprano de lujo como Elina Garanca y el tenor Michael Weinius, fragmentos de 'Parsifal', de Wagner (20-11). También destaca el 'Réquiem de Fauré', con el prestigioso Chor des Bayerischen Rundfunks (2-04).

Asimismo, Rinaldo Alessandrini y el Cor de la Generalitat Valenciana interpretarán a Bach (6-11) y, por su parte, William Christie y el Coro de Les Arts Florissants harán lo propio con 'Las estaciones', de Haydn (28-05). Capella de Ministrers y Carles Magraner ofrecerán 'Acis y Galatea', de Haendel (29-04), mientras que Gabrieli Consort & Players, con Paul McCreesh, interpretarán la ópera 'The Fairy Queen', de Purcell (14-02).

La Freiburger Barockorchester, el Collegium Vocale Gent y la soprano Julie Fuchs, dirigidos por Pablo Heras-Casado, interpretarán la cantata 'La morte di Didone', de Rossini (9-12). También volverá la Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, con Ton Koopman, para interpretar el 'Oratorio de Navidad', de Bach (17-12).

La programación contará igualmente con la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf, con Adam Fischer y Catriona Morison, que interpretarán la 'Tercera Sinfonía de Mahler' (20-10). Por su parte, Cappella Mediterranea y la Escolanía de la Virgen de los Desamparados, dirigidas por Leonardo García Alarcón, interpretarán la tradicional 'Pasión según San Mateo', de Bach (23-03).

La Orquesta de València tendrá como directores invitados a Pinchas Steinberg, Eliahu Inbal, William Christie, Marc Albrecht, Leonard Slatkin, Christophe Rousset, Shiyeon Sung, Chloé Van Soeterstède, Timur Zangiev, Pablo Rus Broseta, Pablo González y Jaime Martín.

Como solistas contará con el violonchelista Pablo Ferrández; las violinistas Alexandra Conunova, Clara-Jumi Kang y Diana Tishchenko; los pianistas Silver-Garburg Piano Duo, Denis Kozukhin, Kevin Chen, Martín García García y Andrey Gugnin; el clarinetista Andreas Ottensamer; el organista Juan de la Rubia; el Trio Gaspard y el percusionista Alexej Gerassimez.