El Palau de la Música reabre este viernes la Sala Iturbi tras reparar el falso techo que se desprendió en julio

El Palau de la Música reabre este viernes la Sala Iturbi para la apertura de temporada de la Orquesta de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música reabrirá este viernes la Sala Iturbi para el concierto de apertura de temporada 2025-2026, en el que la Orquesta de València interpretará la Sinfonía nº 44 'Fúnebre' de Joseph Haydn, la Sinfonía nº 1 de Brahms y el estreno en España de 'Mural', de José María Sánchez-Verdú, compositor en residencia del presente curso.

La sala volverá de esta manera a abrir sus puertas tras finalizar los trabajos de reparación a raíz del desprendimiento de unos tableros del falso techo de la sala, de aproximadamente 7 metros, el pasado 28 de julio durante trabajos de limpieza.

En el transcurso de las obras, han precisado desde el Ayuntamiento en un comunicado, se han sustituido los paneles acústicos dañados y se ha reforzado la seguridad mediante un sistema de anclaje renovado que, tras la certificación pertinente, permite "garantizar la seguridad y mantener la excelencia acústica que caracteriza a la sala". De esta manera, el Palau de la Música, han destacado, "recupera su papel como espacio de referencia para la música y la cultura valencianas".

Asimismo, han resaltado que el Palau "podrá iniciar su temporada sin afectar la actividad del buque insignia de la cultura de la ciudad de València", de manera que se "da respuesta" al compromiso del equipo de gobierno de poder iniciar la temporada "sin que la misma se viera afectada por estas obras que se han realizado durante este verano".

Según han señalado desde el consistorio, el Palau de la Música "no podía permitirse un nuevo cierre, ya que estuvo cuatro años cerrado por obras durante la pasada legislatura". De esta manera, la Sala Iturbi acogerá este viernes a las 19.30 horas el primer concierto de abono de la temporada 2025-2026. Antes del mismo, a las 18.15 horas, el público podrá asistir a una charla con el compositor sobre su obra en la Sala Rodrigo del mismo recinto.

"ERA NUESTRO COMPROMISO QUE HEMOS CUMPLIDO"

Al respecto, el concejal de Cultura y presidente del Palau de la Música, José Luis Moreno, ha expresado su "satisfacción" por el retorno de la actividad musical al recinto, "ya que, tras unas semanas de trabajo muy intenso, afortunadamente podemos volver a abrir la Sala Iturbi a nuestro público, para que pueda disfrutar en su casa de la magnífica y brillante temporada que se inicia mañana".

"Era nuestro compromiso con los ciudadanos que hemos cumplido al tiempo que se están ejecutando las obras que acabarán con las goteras en el edificio donde trabaja el grueso de la plantilla y se encuentran los locales de ensayo", ha valorado.

También ha agradecido "la colaboración de los servicios técnicos y del personal del Palau, así como la paciencia del público y de los músicos durante este periodo de reparaciones, ya que nuestro compromiso es ofrecer una temporada llena de música, talento y emociones, con la seguridad y la confianza que nuestra ciudadanía y músicos merecen".

PROGRAMA

Respecto al programa, la Orquesta de València estrenará en España la obra 'Mural' de Sánchez-Verdú, que, como su nombre indica, presenta un potente diálogo interdisciplinario, en el que el músico gaditano ofrece soluciones estéticas y formales que se derivan de la pintura y la caligrafía.

En palabras del propio compositor, el arte islámico es "otra fuente de inspiración de la obra, con sus repeticiones, simetrías, contenido semántico que, al mismo tiempo, es pictórico, llegando a una saturación del espacio que es una constante en su estética compositiva y la base de un estilo riguroso y complejo, pero también sensual y poético". Abrirá el concierto Joseph Haydn, maestro del clasicismo y considerado el padre de la sinfonía moderna.

Su Sinfonía nº 44, 'Fúnebre', se encuadra en el periodo 'Sturm und Drang', movimiento prerromántico que marcó el arte alemán a finales del XVIII y es una obra "enérgica y vital", con "ágiles" contrapuntos que hacen "brillar" las secciones orquestales a varias voces.

Respecto a Brahms y su primera sinfonía, el compositor alemán tardó más de una década en terminar la partitura, por "el respeto que le inspiraba" su venerado Beethoven. La Sinfonía nº 1 en Do menor, op. 68, fue estrenada en 1876, en Karlsruhe, y quien la dirigió, Hans von Büllow, la llamó la 'Décima' en referencia precisamente a Beethoven.