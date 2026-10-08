El Palau de la Música de València aprueba un presupuesto para 2027 de 24,4 millones de euros

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VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del O.A.M. Palau de la Música de València ha aprobado este jueves el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2027, que asciende a 24.482.239,25 euros, unas cuentas que, según destaca el Ayuntamiento, "consolidan el crecimiento del organismo y refuerzan especialmente los recursos destinados a personal, al funcionamiento del auditorio, a la Orquestra de València y al desarrollo de su programación artística".

Uno de los aspectos "más destacados" de las cuentas para 2027 es el incremento de la aportación del Ayuntamiento de València al Palau de la Música, subrayan. La transferencia municipal corriente alcanza los 20.150.725,25 euros, a los que se añaden 230.000 euros destinados a inversión, lo que sitúa la aportación municipal total en 20.380.725,25 euros.

Esta cifra supone 2.918.446,48 euros más que la aportación municipal inicial de 2026, situada en 17.462.278,77 euros, lo que representa un incremento del 16,71%. Si se compara exclusivamente la transferencia corriente, el crecimiento alcanza los 2.688.446,48 euros, un 15,39%.

El incremento "refleja el refuerzo del compromiso del Ayuntamiento de València con el Palau de la Música y permite al organismo afrontar el nuevo ejercicio con una financiación inicial más sólida y adecuada a sus necesidades reales de funcionamiento, personal y programación".

Desde el consistorio llaman la atención en que el "especialmente significativo es el crecimiento del capítulo 1, correspondiente a gastos de personal, que alcanza en 2027 los 16.905.114,21 euros, frente a los 13.158.009,64 euros de 2026.

El incremento asciende a 3.747.104,57 euros, lo que representa un 28,48% más. Este importante aumento permite reforzar la estructura de personal del organismo, atender adecuadamente las necesidades de la Orquestra de València, disponer de recursos para sus refuerzos y avanzar en una dotación presupuestaria más ajustada a las necesidades reales de la plantilla.

Las cuentas para 2027 tienen además como objetivo que el Palau pueda disponer desde el inicio del ejercicio de los recursos necesarios para atender su actividad ordinaria y mejorar la planificación presupuestaria.

El presupuesto "garantiza asimismo los recursos necesarios para continuar desarrollando la programación artística del Palau y de la Orquesta de València, mantener la ambición y calidad de la oferta musical y abordar los compromisos de la temporada con una mayor estabilidad económica".

INGRESOS PROPIOS

Las cuentas incorporan también una mejora en la estructura de ingresos propios del organismo. El cambio en el sistema de retribución aprobado para determinados conciertos de la temporada 2026-2027, que sustituye el modelo de caché más porcentaje de taquilla por una retribución íntegramente fija, permitirá que la totalidad de los ingresos obtenidos por la venta de localidades de estos conciertos corresponda al O.A.M. Palau de la Música de València.

Asimismo, se prevé un incremento de los ingresos procedentes del alquiler y utilización de los espacios del Palau, vinculado a la actualización del marco regulador de precios y a una mayor adecuación de las tarifas al valor y características de sus instalaciones.

Al respecto, el director gerente del O.A.M. Palau de la Música de València, Vicente Llimerá, ha destacado que "estas cuentas permiten que el Palau afronte 2027 con una financiación más sólida y una mayor capacidad de planificación."

El incremento de la aportación municipal, cercana a los tres millones de euros respecto a la aportación inicial de 2026, demuestra el compromiso del Ayuntamiento con el Palau de la Música y con la Orquestra de València.

Llimerá ha subrayado especialmente el crecimiento del capítulo de personal: "Que el capítulo 1 aumente un 28,48 % es especialmente importante. Nos permite disponer de una dotación mucho más ajustada a las necesidades reales del organismo y de la Orquestra de València y seguir consolidando la estructura profesional que hace posible toda nuestra actividad".

"El objetivo es disponer de un presupuesto realista que permita afrontar desde el principio del ejercicio tanto las necesidades estructurales como la actividad artística. Una mayor dotación inicial significa también más estabilidad, más capacidad de planificación y una gestión presupuestaria más eficiente", ha añadido.

"Con un presupuesto de 24,48 millones de euros, una aportación municipal que supera los 20,38 millones y un incremento del 28,48% en el capítulo de personal, el O.A.M. El Palau de la Música de València afronta 2027 con una estructura económica reforzada para continuar desarrollando su programación, consolidar la actividad de la Orquestra de València y seguir avanzando en el posicionamiento de València como ciudad de referencia musical", insisten desde el Ayuntamiento.

COMPROMÍS: "LO CUENTAN A MEDIAS"

Por su parte, la regidora de Compromís Glòria Tello ha criticado que el equipo de gobierno municipal "venda como un gran éxito que el presupuesto del Palau suba 3,6 millones, pero lo cuentan a medias". "Todo ese aumento, y todavía más, va a la partida de personal, que crece 3,7 millones, mientras que los gastos de funcionamiento bajan. Más dinero no quiere decir mejor gestión", afirma.

"Y para cuadrarlo, --continúa-- vuelven a hinchar los ingresos. La interventora se lo dice claro: previsiones desproporcionadas. Suben la venta de entradas casi 500.000 euros, por encima del que se ha ejecutado este año. Mantienen 100.000 euros de mecenazgo cuando solo han conseguido 1.550 a lo largo de 2026 y vuelven a contar con ingresos de Amigos del Palau y de giras de la Orquesta que no se han ejecutado".

Mientras tanto, según asevera la concejala de la coalición, "los gastos reales no caben". "Los refuerzos de la Orquesta tienen 100.000 euros y ya han gastado más de 320.000. Y la reparación de instrumentos, que ya ha costado cerca de 30.000, la dejan en 100 euros. Esto no es planificar, es maquillar las cuentas", concluyen.