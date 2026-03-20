El Palau sube al escenario al mejor barroco con Francesco Corti e Il Pomo d'Oro como grandes protagonistas

Francesco Corti - LIVE MUSIC VALENCIA

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València acoge este domingo 22 de marzo, a las 19.00 horas, en la Sala Rodrigo, a dos referentes internacionales de la interpretación historicista, Francesco Corti e Il Pomo d'Oro, en una de las citas destacadas del ciclo Cambra al Palau, con un programa dedicado a la familia Bach.

El director del Palau, Vicente Llimerà, ha recordado en un comunicado que Il Pomo d'Oro debutó con "gran éxito" en 2024 junto a la mezzosoprano Joyce DiDonato, quien interpretó la ópera 'Dido y Eneas de Purcell', y que ese mismo año Francesco Corti dirigió la 'Pasión según San Mateo' de Bach con la Freiburger Barockorchester.

"Ahora se podrá disfrutar de esta gran formación y del prestigioso director y clavecinista en formato de cámara, en la acústica de la Sala Rodrigo, con un extraordinario viaje por el barroco de Johann Sebastian Bach y el incipiente clasicismo", ha apuntado Llimerà.

La primera parte del programa se iniciará con el 'Concierto para clave n.º 1 en re mayor, BWV 1052' de Johann Sebastian Bach, seguido del 'Concierto para flauta en re mayor, Wq. 13' de Carl Philipp Emanuel Bach, que contará con Eleonora Biscevic como solista.

En la segunda parte se interpretará el 'Concierto para clave en fa menor de Jirí Antonín Benda', una de sus obras más reconocidas, de gran expresividad y virtuosismo, para culminar con el 'Concierto de Brandeburgo n.º 5' de Johann Sebastian Bach.

Fundado en 2012, Il Pomo d'Oro se ha consolidado como uno de los conjuntos de referencia en la interpretación con instrumentos originales, al abordar óperas y repertorio instrumental del Barroco y el Clasicismo. Desde 2019, Francesco Corti es su director principal invitado, quien lidera giras en algunas de las principales salas internacionales.

Por su parte, Eleonora Biscevic cuenta con una sólida formación en traverso e improvisación histórica. Colabora habitualmente con conjuntos como Le Concert des Nations, dirigido por Jordi Savall, y desarrolla una intensa carrera como solista y músico de cámara en Europa. De hecho, en enero de 2026 publicó su segundo álbum solista, dedicado a Wilhelm Friedemann Bach.