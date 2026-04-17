El panteón de Vjekoslav Luburic en Carcaixent, incluido en el Catálogo de símbolos contra la Memoria Democrática

Cementerio de Carcaixent (Valencia) - GOOGLE MAPS

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El panteón funerario de Vjekoslav Luburic, ubicado en el cementerio municipal de Carcaixent (Valencia), ha sido incluido en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática, en aplicación de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.

En ese lugar se encuentran los restos de uno de los más conocidos perpetradores de la violencia de la Ustacha, el partido fascista croata que colaboró con los nazis durante la ocupación de los Balcanes, recalca el Ejecutivo central en un comunicado.

Conocido como 'el carnicero', Vjekoslav Luburic fue uno de los dirigentes del campo de concentración y exterminio de Jasenovac, donde se asesinó a miles de serbios, judíos, romaníes o comunistas. Al acabar la II Guerra Mundial, Luburic se instaló en España amparado por la dictadura franquista, donde hizo vida normal con un nombre falso.

Este monumento, según el informe vinculante de la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática constituye una "exaltación del fascismo y de sus protagonistas, incompatible con los valores democráticos y con el deber de memoria, reparación y dignificación de las víctimas".

Así, el Gobierno explica que la resolución ya ha sido notificada a las partes interesadas, así como a las administraciones autonómica y local competentes, a fin de garantizar la "retirada inmediata" del escudo del régimen fascista Ustacha en Croacia del monumento y del espacio público, además, de instalar elementos interpretativos que "proporcionen una contextualización histórica rigurosa, veraz y acorde con los principios de la Ley de Memoria Democrática", ha indicado.

La contextualización deberá incluir referencias explícitas al papel desempeñado por Luburic en el régimen Ustacha, así como a los crímenes cometidos, con especial mención al genocidio perpetrado en el campo de Jasenovac y a su trayectoria posterior en España. El incumplimiento de estas medidas podrá dar lugar a la activación de los procedimientos sancionadores previstos en la normativa vigente.

CAMPO DE EXTERMINIO DE JASENOVAC

En particular, la vinculación del dirigente del régimen Ustasha con el campo de exterminio de Jasenovac --donde fueron asesinadas decenas de miles de personas, entre ellas población serbia, judía y gitana-- sitúa su figura entre los perpetradores de violencia masiva del siglo XX.

El monumento funerario, erigido en 1976 y ubicado en un lugar destacado del cementerio, incorpora simbología y elementos que ensalzan tanto al personaje como al régimen al que perteneció. Entre ellos, destaca la presencia del escudo Ustacha, así como inscripciones honoríficas que contribuyen a la exaltación de su figura.

Con esta actuación, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática quiere reforzar su compromiso con la defensa de los valores democráticos y el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, de manera que avance en la identificación y resignificación de aquellos elementos que supongan una exaltación de la dictadura, el fascismo o sus colaboradores.